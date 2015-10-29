MQL5 Wizardを使えば、エキスパートアドバイザーを自動生成することができます。 (MQL5 Wizard: Creating Expert Advisors without Programmingを参照).

B.Williams氏が"Trading Chaos"で発表したアリゲーターに基づいたトレードシグナルを考えてみます。(MQL5ウィザードでEAを自動生成する際 )"Signals based on the Alligator" です。

3つの移動平均（ジョーの口、歯、顎）とその差のオシレーターに基づいています。トレンドに応じて3つの線が並んだ、アリゲーターのクロスの後にシグナルが形成されます。上昇トレンドの場合、口（最小期間のもの）が最も高くなり、次に歯、顎の順番に低くなります。下降トレンドでは、その逆になります。



トレードシグナル:



買いポジション: 上昇トレンド時のアリゲーターのクロスと、3つの線の差の増大;



買いポジション決済: 口と顎の上方のクロス;



売りポジション: 下降トレンド時のアリゲーターのクロスと、3つの線の差の拡大;

売りポジション決済: 口と顎の下方のクロス;

この手法は CSignalAlligator class にあります。





図1. アリゲーターに基づいたトレードシグナル



トレードシグナル

このトレード手法は CSignalAlligatorにあり、インジケーターの値に簡単にアクセスできるメソッドが含まれています。;

double Jaw( int ind) double Teeth( int ind) double Lips( int ind) double LipsTeethDiff( int ind) double TeethJawDiff( int ind) double LipsJawDiff( int ind) bool CheckCross();





1. 買いポジション

トレード条件の確認には、口、歯、顎のシフトによる特徴が含まれます。



買いポジションの条件:

CheckCrossは、ラインのクロスとライン間の差の増大によって決定されます。;



LipsTeethDiff(-2)>=LipsTeethDiff(-1) and LipsTeethDiff(-1)>=LipsTeethDiff(0); 口と歯の差の増大;



LipsTeethDiff(0)>=0.0; 歯よりも口が高い;

TeethJawDiff(-2) >=TeethJawDiff(-1) かつ TeethJawDiff(-1) >=TeethJawDiff(0) ; 歯と顎の差の増大;

TeethJawDiff(0) >=0.0; 顎よりも歯が高い



bool CSignalAlligator::CheckOpenLong( double & price, double & sl, double & tp,datetime& expiration) { if (CheckCross()) return ( false ); price= 0.0 ; sl = 0.0 ; tp = 0.0 ; if (LipsTeethDiff(- 2 )>=LipsTeethDiff(- 1 ) && LipsTeethDiff(- 1 )>=LipsTeethDiff( 0 ) && LipsTeethDiff( 0 )>= 0.0 && TeethJawDiff(- 2 ) >=TeethJawDiff(- 1 ) && TeethJawDiff(- 1 ) >=TeethJawDiff( 0 ) && TeethJawDiff( 0 ) >= 0.0 ) m_crossed= true ; return (m_crossed); }





2. 買いの決済

買いポジションの決済 (ラインのシフト):

LipsTeethDiff(-1)<0; (シフトによる)次の足の口が歯よりも低い;



LipsTeethDiff(0)>=0; 現在足の口が歯より高いか同等;



LipsTeethDiff(1)>0; 前の確定足の口が歯よりも高い



bool CSignalAlligator::CheckCloseLong( double & price) { price= 0.0 ; return (LipsTeethDiff(- 1 )< 0 && LipsTeethDiff( 0 )>= 0 && LipsTeethDiff( 1 )> 0 ); }





3. 売りポジション

売りポジションの条件:

CheckCrossは、ラインのクロスとライン間の差の増大によって決定されます。;

LipsTeethDiff(-2)<=LipsTeethDiff(-1) かつ LipsTeethDiff(-1)<=LipsTeethDiff(0); 口と歯の差が増大;

LipsTeethDiff(0)<=0.0; 現在足の口が歯よりも低い;

TeethJawDiff(-2)<=TeethJawDiff(-1) かつ TeethJawDiff(-1)<=TeethJawDiff(0); 歯と顎の差の増大;

TeethJawDiff(0) <=0.0; 現在足の歯が顎よりも低い;

bool CSignalAlligator::CheckOpenShort( double & price, double & sl, double & tp,datetime& expiration) { if (CheckCross()) return ( false ); price= 0.0 ; sl = 0.0 ; tp = 0.0 ; if (LipsTeethDiff(- 2 )<=LipsTeethDiff(- 1 ) && LipsTeethDiff(- 1 )<=LipsTeethDiff( 0 ) && LipsTeethDiff( 0 )<= 0.0 && TeethJawDiff(- 2 ) <=TeethJawDiff(- 1 ) && TeethJawDiff(- 1 ) <=TeethJawDiff( 0 ) && TeethJawDiff( 0 ) <= 0.0 ) m_crossed= true ; return (m_crossed); }





4. 売りポジションの決済

売りポジションの決済条件:

LipsTeethDiff(-1)>0; （シフトによる）次の足の口が歯よりも高い;



LipsTeethDiff(0)<=0; 現在足の口が歯よりも低いか同等;



LipsTeethDiff(1)<0; 前の確定足の口が歯よりも低い

bool CSignalAlligator::CheckCloseShort( double & price) { price= 0.0 ; return (LipsTeethDiff(- 1 )> 0 && LipsTeethDiff( 0 )<= 0 && LipsTeethDiff( 1 )< 0 ); }

MQL5 WizardでEAを生成する

このロジックに基づいたトレードロボットを生成するには、MQL5 Wizardの"Creating Ready-Made Expert Advisors"の"Signals based on the Alligator"を選択してください。:





図2. MQL5 Wizardの"Signals based on the Alligator" を選択してください。

次に、trailing stop とmoney and risk management の有無を選択します。エキスパートアドバイザーのコードは自動的に生成されるので、コンパイルすれば、MetaTrader 5 client terminalの Strategy Testerでテスト可能です。

テスト結果

過去データでエキスパートアドバイザーをテストしてみましょう。 (EURUSD M15, テスト期間: 1.1.2010-05.01.2011, JawPeriod=13, JawShift=8, TeethPeriod=8, TeethShift=5, LipsPeriod=5, LipsShift=3, MaMethod=2, Applied=5, CrossMeasure=5).

エキスパートアドバイザーの生成において、今回は固定ロット(Trading Fixed Lot, 0.1), トレーリングストップ(Trailing not used)はなしを選択しました。





図3. アリゲーターに基づいたトレードシグナルのエキスパートアドバイザーのトレード結果



フィルターと時間帯ごと相場の特徴を考慮に入れれば、収益を増大させることが可能です。CSignalITF class を使えば、ざらば時間帯フィルターをかけることができます。どの時間帯が最も良いかは、MetaTrader 5 client terminal のStrategy Tester で検証可能です。サンプルは MQL5 Wizard - Trade Signals Based on Crossover of Two EMA with intraday time filterを参照してください。



アタッチメント: SignalAlligator.mqh と CSignalAlligator class がterminal_data_folder\MQL5\Include\Expert\Signal folder になければなりません。

MQL5 Wizardで生成したエキスパートアドバイザーは、expert_alligator.mq5 です。



