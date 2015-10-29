MQL5 Wizardを使えば、エキスパートアドバイザーを自動生成することができます。 (MQL5 Wizard: Creating Expert Advisors without Programmingを参照).



MACDのラインクロスによるトレードシグナルを考えてみましょう。（MQL5 WizardでEAを自動生成する際）この手法は、 "Signals based on crossover of main and signal MACD lines" です。

MACDのメインラインはfastEMAとslowEMAの差から計算されます。MACDのシグナルラインは、シグナルの期間だけスムージングしたメインラインです。

トレードシグナル:

買い: MACDのメインラインとシグナルラインの上向きのクロス



売り: MACDのメインラインとシグナルラインの下向きのクロス

この手法は、 MQL5 Standard Library (located in MQL5\Include\Expert\Signal\SignalMACD.mqh)の Trading Strategy classesのCSignalMACDにあります。





図1. MACDのメインとシグナルのクロスに基づいたトレードシグナル

トレードシグナル

このトレード手法は CSignalMACD にあり、インジケーターの値に簡単にアクセスできるメソッドが入っています。:

double MainMACD( int ind) double SignalMACD( int ind) double StateMACD( int ind) int ExtStateMACD( int ind);





1. 買いポジション

買いポジションの条件:

ExtStateMACD(1)==1; MACDのメインラインがシグナルラインを上抜けした



bool CSignalMACD::CheckOpenLong( double & price, double & sl, double & tp, datetime & expiration) { price= 0.0 ; sl =m_symbol.Ask()-m_stop_loss*m_adjusted_point; tp =m_symbol.Ask()+m_take_profit*m_adjusted_point; return (ExtStateMACD( 1 )== 1 ); }





2. 買いの決済

買いポジションの決済条件:

ExtStateMACD(1)==1; MACDのメインラインがシグナルラインを下抜けしたことを表します。

bool CSignalMACD::CheckCloseLong( double & price) { price= 0.0 ; return (ExtStateMACD( 1 )==- 1 ); }





3. 売りポジション

売りポジションの条件は買いポジションの決済と同じです。

bool CSignalMACD::CheckOpenShort( double & price, double & sl, double & tp, datetime & expiration) { price= 0.0 ; sl =m_symbol.Bid()+m_stop_loss*m_adjusted_point; tp =m_symbol.Bid()-m_take_profit*m_adjusted_point; return (ExtStateMACD( 1 )==- 1 ); }





4. 売りポジションの決済

売りポジションの決済は買いポジションのエントリーと同じです。

bool CSignalMACD::CheckCloseShort( double & price) { price= 0.0 ; return (ExtStateMACD( 1 )== 1 ); }

MQL5 WizardでEAを生成する

このロジックに基づいたトレードロボットを生成するには、MQL5 Wizardの "Creating Ready-Made Expert Advisors" の "Signals based on crossover of main and signal MACD lines" を選択してください。 :





図2. MQL5 Wizard の "Signals based on crossover of main and signal MACD lines" を選択してください。

次に、trailing stop とmoney and risk management の有無を選択します。エキスパートアドバイザーのコードは自動的に生成されるので、コンパイルすれば、MetaTrader 5 client terminalの Strategy Testerでテスト可能です。

テスト結果

過去データでエキスパートアドバイザーをテストしてみましょう。 (EURUSD M15, テスト期間: 1.1.2010-05.01.2011, PeriodFast=12, PeriodSlow=24, PeriodSignal=9, StopLoss=20, TakeProfit=80).

エキスパートアドバイザーの生成において、今回は固定ロット(Trading Fixed Lot, 0.1), トレーリングストップ(Trailing not used)はなしを選択しました。





図3. MACDのメインラインとシグナルラインのクロスに基づいたエキスパートアドバイザーのバックテスト結果

アタッチメント: The SignalMACD.mqh と CSignalMACD class (MQL5 Standard Libraryに含まれます) は MQL5\Include\Expert\Signal folderにあります。MQL5 Wizardで生成したエキスパートアドバイザーは、 testmacd.mq5 です。