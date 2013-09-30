加入我们粉丝页
MQL5 向导 - 基于Alligator(鳄鱼)指标交叉线的交易信号 - MetaTrader 5EA
- 5889
-
MQL5 向导 提供自动创建交易程序（参见 MQL5 向导：免编程创建交易程序）。
是时候讨论基于 Alligator （鳄鱼）技术指标的交易信号了， Alligator 指标由 B.Williams 在 "Trading Chaos（混沌交易法）" 中提出。此策略称为 "基于 Alligator 指标的信号" （当在 MQL5 向导中自动创建交易程序时）。
这个系统基于三条移动平均线（唇，牙与颌线），振荡器，计算它们的不同。交易信号在 Alligator 多条线相互交叉后产生，依据趋势，检测这些线的顺序。在上升趋势中，唇线（周期最小）应该最高，之下是牙线，最低的是颌线。在下降趋势中是相似的反向条件。
交易信号：
- 开多单：上升趋势中 Alligator 多线交叉，且线间距离拉大；
- 平多仓：颌线上穿唇线；
- 开空单：下降趋势中 Alligator 多线交叉，且线间距离拉大；
- 平空仓：颌线下穿唇线；
图例 1. 基于 Alligator 技术指标的交易信号
交易信号
这个交易策略已经在 CSignalAlligator 类中实现，它有一些保护方法可以简单的存取指标值：
double Jaw(int ind) // 返回颌线柱线值 double Teeth(int ind) // 返回牙线柱线值 double Lips(int ind) // 返回纯线柱线值 double LipsTeethDiff(int ind) // 返回唇、牙线间距 double TeethJawDiff(int ind) // 返回牙、颌线间距 double LipsJawDiff(int ind) // 返回唇、颌线间距 bool CheckCross(); // 用于检查 Alligator 线的交叉
1. 开多单
检查交易条件有些特点，原因在于唇、牙及颌线的平移。
开多单条件：
- 这个 CheckCross 用于检测交叉和进一步的线间距离；
- LipsTeethDiff(-2)>=LipsTeethDiff(-1) 和 LipsTeethDiff(-1)>=LipsTeethDiff(0); 检查唇、牙线的间距是否拉大；
- LipsTeethDiff(0)>=0.0; 唇线高于牙线；
- TeethJawDiff(-2) >=TeethJawDiff(-1) and TeethJawDiff(-1) >=TeethJawDiff(0) ; 检查牙，颌线的间距是否拉大；
- TeethJawDiff(0) >=0.0; 牙线高于颌线。
//+------------------------------------------------------------------+ //| Checks conditions to open long position (buy) | //+------------------------------------------------------------------+ bool CSignalAlligator::CheckOpenLong(double& price,double& sl,double& tp,datetime& expiration) { if(CheckCross()) return(false); //--- price=0.0; sl =0.0; tp =0.0; //--- if(LipsTeethDiff(-2)>=LipsTeethDiff(-1) && LipsTeethDiff(-1)>=LipsTeethDiff(0) && LipsTeethDiff(0)>=0.0 && TeethJawDiff(-2) >=TeethJawDiff(-1) && TeethJawDiff(-1) >=TeethJawDiff(0) && TeethJawDiff(0) >=0.0) m_crossed=true; //--- return(m_crossed); }
2. 平多仓
平多仓条件（注意线间平移）：
- LipsTeethDiff(-1)<0; 下一根柱线的唇线（因为平移）低于牙线；
- LipsTeethDiff(0)>=0; 当前唇线高/等于牙线；
- LipsTeethDiff(1)>0; 前一根柱线（完整的）的唇线高于牙线。
//+------------------------------------------------------------------+ //| Checks conditions to close long position | //+------------------------------------------------------------------+ bool CSignalAlligator::CheckCloseLong(double& price) { price=0.0; //--- return(LipsTeethDiff(-1)<0 && LipsTeethDiff(0)>=0 && LipsTeethDiff(1)>0); }
3. 开空单
开空单条件：
- 这个 CheckCross 用于检测交叉和进一步的线间距离；
- LipsTeethDiff(-2)<=LipsTeethDiff(-1) и LipsTeethDiff(-1)<=LipsTeethDiff(0); 检查唇、牙线的间距是否拉大；
- LipsTeethDiff(0)<=0.0; 当前柱线唇线低于牙线；
- TeethJawDiff(-2)<=TeethJawDiff(-1) и TeethJawDiff(-1)<=TeethJawDiff(0); 检查牙，颌线的间距是否拉大；
- TeethJawDiff(0) <=0.0; 当前柱线的牙线低于颌线。
//+------------------------------------------------------------------+ //| Checks conditions to open short position (sell) | //+------------------------------------------------------------------+ bool CSignalAlligator::CheckOpenShort(double& price,double& sl,double& tp,datetime& expiration) { if(CheckCross()) return(false); //--- price=0.0; sl =0.0; tp =0.0; //--- if(LipsTeethDiff(-2)<=LipsTeethDiff(-1) && LipsTeethDiff(-1)<=LipsTeethDiff(0) && LipsTeethDiff(0)<=0.0 && TeethJawDiff(-2) <=TeethJawDiff(-1) && TeethJawDiff(-1) <=TeethJawDiff(0) && TeethJawDiff(0) <=0.0) m_crossed=true; //--- return(m_crossed); }
4. 平空仓
平空仓条件：
- LipsTeethDiff(-1)>0; 下一根柱线（由于平移）的唇线高于牙线；
- LipsTeethDiff(0)<=0; 当前柱线的唇线低/等于牙线；
- LipsTeethDiff(1)<0; 前一根柱线（完整的）唇线低于牙线。
//+------------------------------------------------------------------+ //| Checks conditions to close short position | //+------------------------------------------------------------------+ bool CSignalAlligator::CheckCloseShort(double& price) { price=0.0; //--- return(LipsTeethDiff(-1)>0 && LipsTeethDiff(0)<=0 && LipsTeethDiff(1)<0); }
使用 MQL5 向导中创建交易程序
为了创建基于策略的交易机器人，您需要在 MQL5 向导，"创建现成交易程序" 中选择信号属性作为 “基于 Alligator 指标的信号” 选项：
图例 2. 在 MQL5 向导中选择 "基于 Alligator 指标的信号"
之后您应该需要特别的 移动止损 算法和 资金与风险管理 系统。交易程序的代码将会自动创建，您可以编译它，并在 MetaTrader 5 客户端的 策略测试员 中测试它。
测试结果
让我们来讨论交易程序回测，历史数据基于（EURUSD H1, 测试周期: 1.1.2010-05.01.2011, JawPeriod=13, JawShift=8, TeethPeriod=8, TeethShift=5, LipsPeriod=5, LipsShift=3, MaMethod=2, Applied=5, CrossMeasure=5）。
在创建交易程序时，我们使用固定手数（固定手数交易, 0.1），移动止损算法未使用（移动止损未使用）。
图例 3. 基于 Alligator 指标的交易信号的交易程序的测试结果
如果您对交易进行一些过滤和考虑一些市场特点，时间限制等等，收益还可增加。标准类库中的 CSignalITF 类将允许您加入日内时间过滤。最佳时间可借助 MQL5 客户端的 策略测试员 找到。参看例子 MQL5 向导 - 基于两条交叉 EMA 均线，及日内时间过滤的交易信号。
附件： 这个 SignalAlligator.mqh 及 CSignalAlligator 类（位于 terminal_data_folder\MQL5\Include\Expert\Signal 目录。
这个 expert_alligator.mq5 包含使用 MQL5 向导创建的交易程序代码。
