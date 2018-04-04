Индикатор отображает отношение бычьих свечей к медвежьим за заданный период времени.

Имеет три настраиваемых параметра:

Period - период расчёта

- период расчёта Smoothing period - период сглаживания

- период сглаживания Method - метод сглаживания

Формула расчёта:



Up Candle Up=close-open;

Down =0;





Down Candle Down=open-close;

Up = 0;

Ratio = Sum(Up) / Sum (Down);