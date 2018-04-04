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Индикаторы

Candle_Ratio - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1722
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
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Индикатор отображает отношение бычьих свечей к медвежьим за заданный период времени.

Имеет три настраиваемых параметра:

  • Period - период расчёта
  • Smoothing period - период сглаживания
  • Method - метод сглаживания

Формула расчёта:

Up Candle

Up=close-open;
Down =0;

Down Candle

Down=open-close;
Up = 0;

Ratio = Sum(Up) / Sum (Down);

Bogie Bogie

Индикатор-осциллятор вероятных разворотов

BO BO

Индикатор-осциллятор Blast Off

Drive Drive

Индикатор отношения направления свечей

EVWMA EVWMA

Elastic Volume Weighted MA