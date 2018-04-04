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Candle_Ratio - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор отображает отношение бычьих свечей к медвежьим за заданный период времени.
Имеет три настраиваемых параметра:
- Period - период расчёта
- Smoothing period - период сглаживания
- Method - метод сглаживания
Формула расчёта:
Up Candle
Up=close-open;
Up=close-open;
Down =0;
Down Candle
Down=open-close;
Down=open-close;
Up = 0;
Ratio = Sum(Up) / Sum (Down);