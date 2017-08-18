代码库部分
到包裹
指标

CandleRange_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1009
等级:
(12)
已发布:
已更新:
CandleRange.mq5 (16.58 KB) 预览
CandleRange_HTF.mq5 (22.24 KB) 预览
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

在输入参数中带有时段选择选项的 CandleRange 指标:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标所在图表的时段 (时间框架)

为了使指标能够正确运行，要把编译好的 CandleRange.mq5 指标文件放到 terminal_data_folder\MQL5\Indicators 目录下。

图 1. CandleRange_HTF 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18325

