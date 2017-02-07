真实作者: Vladimir Khlystov

最简单的 EA, 基于 WeightOscillator 加权振荡器。下穿振荡器超买级别时做空, 上穿振荡器超卖级别时做多。在柱线收盘时, 如果有级别穿越, 则形成信号。

EA 中的 WeightOscillator_HTF 指标只是出于更方便地在策略测试器中将趋势可视化, 在其它操作模式中它们没有动作。

放置 WeightOscillator.ex5 和 WeightOscillator_HTF.ex5 编译文件至 <客户端文件夹>\MQL5\Indicators。

编译之后, Exp_WeightOscillator.ex5 交易系统文件将 WeightOscillator.ex5 和 WeightOscillator_HTF.ex5 指标作为 资源 包含在内, 所以, 编译 EA 时不需要它们出现在终端文件夹里即可工作！为此目的, 已将相应的代码添加到 EA 代码中, 以便将这些指标包含在交易系统的可执行文件中。

指标可执行文件已作为资源添加到全局范围



#resource "\\Indicators\\WeightOscillator.ex5"

#resource "\\Indicators\\WeightOscillator_HTF.ex5"

在 OnInit() 函数块里将字符串路径更改为指标的资源



InpInd_Handle= iCustom ( Symbol (),InpInd_Timeframe, "::Indicators\\WeightOscillator" ,RSIWeight,RSIPeriod,RSIPrice,MFIWeight,MFIPeriod,MFIVolumeType,

WPRWeight,WPRPeriod,DeMarkerWeight,DeMarkerPeriod,bMA_Method,bLength,bPhase,HighLevel,LowLevel);

if (InpInd_Handle== INVALID_HANDLE )

{

Print ( " 获取 WeightOscillator 指标句柄失败" );

return ( INIT_FAILED );

}





if ( MQLInfoInteger ( MQL_VISUAL_MODE ))

{



int Ind_Handle= iCustom ( Symbol (), Period (), "::Indicators\\WeightOscillator_HTF" ,InpInd_Timeframe,

RSIWeight,RSIPeriod,RSIPrice,MFIWeight,MFIPeriod,MFIVolumeType,

WPRWeight,WPRPeriod,DeMarkerWeight,DeMarkerPeriod,bMA_Method,bLength,bPhase,HighLevel,LowLevel);

if (Ind_Handle== INVALID_HANDLE )

{

Print ( " 获取 WeightOscillator_HTF 指标句柄失败" );

return ( INIT_FAILED );

}

}

因此, 已编译的交易系统可执行文件能够在其它交易终端上独自使用, 而无需指标。

注意，如果交易商提供非零点差，并且可在开仓时设置止损及止盈，这个 TradeAlgorithms.mqh 库文件方可在 EA 中使用。您可以下载更多库文件的变体，链接如下: 交易算法。

在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。

图例. 1. 图表中是交易例子

测试结果 从 2015 品种 EURJPY H6:

图例. 2. 测试结果图表