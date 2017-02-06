無料でロボットをダウンロードする方法を見る
ZigZag_iMomentum - MetaTrader 5のためのインディケータ
iMomentumオシレータに基づいたジグザグです。
図1 ZigZag_iMomentum指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16564
ZigZag_iForce
iForceオシレータに基づいたジグザグです。ZigZag_DeMarker
デマーカーオシレータに基づいたジグザグです。