インディケータ

ZigZag_iMomentum - MetaTrader 5のためのインディケータ

iMomentumオシレータに基づいたジグザグです。

図1　ZigZag_iMomentum指標

図1　ZigZag_iMomentum指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16564

