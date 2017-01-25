代码库部分
Exp_ColorXvaMA_Digit_StDev - MetaTrader 5EA

Nikolay Kositsin
1258
(13)
\MQL5\Experts\
Exp_ColorXvaMA_Digit_StDev.mq5 (24.88 KB) 预览
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
TradeAlgorithms.mqh (60.9 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
ColorXvaMA_Digit_StDev.mq5 (42.04 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

基于 ColorXvaMA_Digit_StDev 指标信号的交易系统。当柱关闭时，如果出现了指标的彩色点，就生成信号。对于已经开启的仓位，如果指标方向变为相反方向就生成退出市场的信号。

本EA交易需要编译好的指标文件 ColorXvaMA_Digit_StDev.ex5 才能正确运行，把它放到 terminal_data_folder\MQL5\Indicators 目录下。

请注意，TradeAlgorithms.mqh 库文件使得可以在提供非零点差以及在建立仓位的同时可以设置止损和获利的经济商帐户中使用EA交易。您可以在下面的链接中下载库的更多版本: 交易算法(Trade Algorithms)

在EA交易测试中使用默认输入参数的结果显示如下，在测试中没有使用止损和获利。

图 1. 图表上的交易示例

在 2015 年 EURUSD H8 上的测试结果:

图 2. 测试结果图表


由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16478

