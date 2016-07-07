请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Exp_trend_arrows - MetaTrader 5EA
- 显示:
- 1112
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
基于 trend_arrows 指标信号的交易系统。在柱线收盘时, 如果指标出现大的颜色点, 则产生信号。
此 EA 需要编译的指标文件 trend_arrows.ex5 进行操作。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。
注意，如果交易商提供非零点差，并且可在开仓时设置止损及止盈，这个 TradeAlgorithms.mqh 库文件方可在 EA 中使用。您可以下载更多库文件的变体，链接如下: 交易算法。
测试期间使用的省缺 EA 输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。
图例. 1. 图表上的交易样本
测试结果 2015 品种 GBPJPY H4:
图例. 2. 测试结果图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/15545
trend_arrows_HTF
指标 trend_arrows 在输入参数中有时间帧选项。VWAP_Close_HTF
指标 VWAP_Close 在输入参数中有时间帧选项。
trend_arrows_sign
一款基于 trend_arrows 指标算法的信号量指标。trend_arrows_HTF_Signal
指标 trend_arrows_HTF_Signal 显示选择柱线上的 trend_arrows 指标生成的用来执行交易的趋势方向或信号, 绘制彩色图形对象来指示趋势及交易方向, 并在入场时机来临时, 发送警报或语音信号。