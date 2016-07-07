代码库部分
EA

Exp_trend_arrows - MetaTrader 5EA

Nikolay Kositsin
\MQL5\Include\
TradeAlgorithms.mqh (60.9 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
trend_arrows.mq5 (13.66 KB) 预览
\MQL5\Experts\
Exp_trend_arrows.mq5 (7.16 KB) 预览
基于 trend_arrows 指标信号的交易系统。在柱线收盘时, 如果指标出现大的颜色点, 则产生信号。

此 EA 需要编译的指标文件 trend_arrows.ex5 进行操作。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。

注意，如果交易商提供非零点差，并且可在开仓时设置止损及止盈，这个 TradeAlgorithms.mqh 库文件方可在 EA 中使用。您可以下载更多库文件的变体，链接如下: 交易算法

测试期间使用的省缺 EA 输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。

图例. 1. 图表上的交易样本

测试结果 2015 品种 GBPJPY H4:

图例. 2. 测试结果图表

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/15545

trend_arrows_HTF trend_arrows_HTF

指标 trend_arrows 在输入参数中有时间帧选项。

VWAP_Close_HTF VWAP_Close_HTF

指标 VWAP_Close 在输入参数中有时间帧选项。

trend_arrows_sign trend_arrows_sign

一款基于 trend_arrows 指标算法的信号量指标。

trend_arrows_HTF_Signal trend_arrows_HTF_Signal

指标 trend_arrows_HTF_Signal 显示选择柱线上的 trend_arrows 指标生成的用来执行交易的趋势方向或信号, 绘制彩色图形对象来指示趋势及交易方向, 并在入场时机来临时, 发送警报或语音信号。