入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むColorXMA_Ishimoku_StDev指標です。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

この指標にはColorXMA_Ishimoku_StDev.mq5指標ファイルが必要です。このファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。





図1 ColorXMA_Ishimoku_StDev_HTF指標