ColorJ2JMAStDev_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むColorJ2JMAStDev指標です。
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指標チャート期間（時間枠）
この指標にはColorJ2JMAStDev.mq5指標ファイルが必要です。このファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。
図1 ColorJ2JMAStDev_HTF指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15142
