O indicador ColorXMA_Ishimoku_StDev vem com uma opção de seleção do timeframe disponível nos parâmetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

O indicador requer o arquivo ColorXMA_Ishimoku_StDev.mq5. Adicione na pasta <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.





Fig.1. O indicador ColorXMA_Ishimoku_StDev_HTF