ColorXMA_Ishimoku_StDev_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Der ColorXMA_Ishimoku_StDev Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Indikator Chart Periode (TimeFrame)

Der Indikator benötigt die ColorXMA_Ishimoku_StDev.mq5 Indikator Datei. Fügen Sie diese zu <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators hinzu.

Abb.1. Der ColorXMA_Ishimoku_StDev_HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15144

