Der ColorXMA_Ishimoku_StDev Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

Der Indikator benötigt die ColorXMA_Ishimoku_StDev.mq5 Indikator Datei. Fügen Sie diese zu <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators hinzu.





Abb.1. Der ColorXMA_Ishimoku_StDev_HTF Indikator