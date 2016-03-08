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d_XMA_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор d_XMA с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора d_XMA.mq5.
Рис.1. Индикатор d_XMA_HTF
Exp_CCI_Histogram
Торговая система, построенная на сигналах индикатора CCI_Histogram.Exp_Stochastic_Histogram
Торговая система, построенная на сигналах индикатора Stochastic_Histogram.
AverageOfATR_HTF
Индикатор AverageOfATR с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.ColorJFatl_StDev_HTF
Индикатор ColorJFatl_StDev с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.