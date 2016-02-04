Расширенная версия индикатора ChannelsFIBO, в которой представлен выбор типа эталонного расстояния (то расстояние, которое берется в качестве 100% ширины канала на каждом отдельно взятом баре):

По максимальному смещению цены от средней скользящей. По среднему смещению цены от средней скользящей. По медианному смещению цены от средней скользящей. По среднеквадратичному отклонению (СКО) цены от средней скользящей.

К примеру, при выборе вида эталонного расстояния "По СКО" канал будет выглядеть следующим образом: