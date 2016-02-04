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Индикаторы

ChannelsFIBO_v2 - индикатор для MetaTrader 4

Ihor Herasko
Ihor Herasko

Ihor Herasko

4.8 (26)
11 продуктов 62 кода 46 тем 7483 комментария
| Russian English 日本語
Просмотров:
6479
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
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Расширенная версия индикатора ChannelsFIBO, в которой представлен выбор типа эталонного расстояния (то расстояние, которое берется в качестве 100% ширины канала на каждом отдельно взятом баре):

  1. По максимальному смещению цены от средней скользящей.
  2. По среднему смещению цены от средней скользящей.
  3. По медианному смещению цены от средней скользящей.
  4. По среднеквадратичному отклонению (СКО) цены от средней скользящей.

К примеру, при выборе вида эталонного расстояния "По СКО" канал будет выглядеть следующим образом:

Hodrick-Prescott Channel Hodrick-Prescott Channel

Индикатор рисует ценовой канал, используя Hodrick-Prescott Filter.

Future_Indicator Future_Indicator

Индикатор на основе скользящих средних, сдвинутых влево по отношению к графику.

RSI_TS RSI_TS

Индикатор RSI в виде гистограммы с обозначением точек перекупленности и перепроданности.

RSI_MA_Trade_Sist RSI_MA_Trade_Sist

Индикатор указывает на потенциальные точки входа в рынок.