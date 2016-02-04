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ChannelsFIBO_v2 - индикатор для MetaTrader 4
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Расширенная версия индикатора ChannelsFIBO, в которой представлен выбор типа эталонного расстояния (то расстояние, которое берется в качестве 100% ширины канала на каждом отдельно взятом баре):
- По максимальному смещению цены от средней скользящей.
- По среднему смещению цены от средней скользящей.
- По медианному смещению цены от средней скользящей.
- По среднеквадратичному отклонению (СКО) цены от средней скользящей.
К примеру, при выборе вида эталонного расстояния "По СКО" канал будет выглядеть следующим образом:
Hodrick-Prescott Channel
Индикатор рисует ценовой канал, используя Hodrick-Prescott Filter.Future_Indicator
Индикатор на основе скользящих средних, сдвинутых влево по отношению к графику.
RSI_TS
Индикатор RSI в виде гистограммы с обозначением точек перекупленности и перепроданности.RSI_MA_Trade_Sist
Индикатор указывает на потенциальные точки входа в рынок.