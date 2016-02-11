Начиная с билд 600 появились функции управления, но только в индикаторах. Но и за это спасибо.

"ТРЕНЕР" (Trener) разрабатывался в помощь анализировать интересные стратегии, а также набивать руку и опыт анализа сигналов по историческим данным в выбранной вами стратегии. Максимальное приближение к правилам рынка https://book.mql4.com/ru/trading/orders дает возможность новичку понять логику отработки приказов, формирование сигналов стратегией и подбор стратегии под себя.

Первоначально нужен был помощник, чтобы выделять места принятия решений. Лучше всего для этого подошли вертикальные линии открытия BUY (голубая, клавиша "B") или SELL (розовая, клавиша "S") и линии закрытия CLOSE (салатовая, клавиша "C"). Клавиши выбирались для удобства работы — правой рукой двигаем историю, а левой выполняем команды.

Основные правила работы:

Приказ на открытие и закрытие ордеров разрешен только при закрытии свечи (Close[Bar0]) в вертикальной цветной зоне Bar0 (фиолетовой), а сам ордер открывается или закрывается в момент открытия будущей свечи (Open[Bar-1]). При достижении уровня StopLoss или TakeProfit закрытие происходит по цене приказа в активной зоне. StopLoss или TakeProfit можно тралить мышкой с контролем минимальной дистанции и заморозки.

На первых этапах обучения активную зону можно смещать клавишами "<" и ">", постепенно приближаясь к правому краю. Смещение истории производится пошагово нажатием клавиши "F12" либо горячей клавиши, причем активная зона (фиолетовая) остается на выбранном месте.

Выбор горячей клавиши вместо "F12": нажимаем желаемую клавишу — алертом появится надпись "Нажата не та клавиша ХХХ", в настройках в строке "Клавиша сдвига графика на 1 шаг" прописываем ХХХ. По умолчанию используется клавиша "Del" на цифровом блоке клавиатуры.

Установка индикатора стандартная: открываем график валютной пары, выбираем период, обязательно выбираем историю, ставим по шаблону исследуемую стратегию и накидываем индикатор ТРЕНЕР. Запомните установку нажатием клавиши "Р" (Запись) в шаблоне (EURUSD.60.tpl). Все готово. Если не видно активной области, нажмите левую кнопку мыши.

После разметки график примет вид:

Дальнейшее усовершенствование помощника заключалось в сопровождении открытых позиций, всевозможного контроля за ошибками трейдера, а также выводе итоговой информации, таблицы в Excel и построения графика прибыльности в Excel.

Результаты стратегии отображаются на табло БАЛАНС, и по окончании проверки нажатием клавиши "Р" (Запись) записываются в файл "EURUSD.60 2015.07.06-2015.07.06.xls" с датами начала и окончания тестирования в папку <каталог_данных>\MQL4\Files\ .

Далее берете другую стратегию…

Исследование стратегий Трех экранов

Для разметки на другом таймфрейме отключаем работу с ордерами (Торговля=false). Остаются только вертикальные линии как моменты сигналов. Результаты разметки нажатием клавиши "Р" (Запись) записываются в файл "EURUSD.60 2015.07.06-2015.07.06.tpl". Используем вызов этого шаблона с разметкой на другом таймфрейме, и, изменив набор индикаторов и используя разметку шаблона, производим окончательную проверку прибыльности с включенной работой с ордерами (Торговля=true).

После тестирования стратегии сохраните записанные файлы в архивной папке с именем: Тест EURUSD Per Stochastic 5 3 3 Moving Averages EMA55 и так далее. Это позволит впоследствии быстрее выбрать лучший вариант настройки стратегии. При очередном тестировании при совпадении имен шаблона или результата происходит перезапись с потерей предыдущих результатов. Так что архивировать обязательно!