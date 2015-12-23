CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Cidomo_v.1 - эксперт для MetaTrader 4

Faisal Rahman
Faisal Rahman

Faisal Rahman

3 (2)
I have background as Software Engineer who like to writes Software and trade currencies and which my background i turn out as Algorithmic trader who trade use Robot (EA).
1 код 8 комментариев
| Russian English Deutsch 日本語
Просмотров:
6469
Рейтинг:
(39)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

Theclai

Стратегия этого советника — выставление отложенных Buy/Sell ордеров на дневной пробой, точка которого устанавливается по сравнению с максимумом и минимумом предыдущей дневной свечи.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/14264

Singleton Example Singleton Example

Пример кода работающего синглтона. Свойство синглтона объект получает, если для него задается невозможность существовать в нескольких копиях.

Candle SnR Candle SnR

Индикатор S&R, основанный на OHCL свечей.

Close At Time Close At Time

Close At Time — советник, который закрывает открытые позиции, или удаляет отложенные ордера, или делает и то, и другое. Также вы можете уточнить, как они должны быть закрыты - по символу, по "магическому числу" или по номеру тикета.

Простой Max-Min канал с уклоном Простой Max-Min канал с уклоном

Фактически, это канал Дончиана с уклоном. Если xslope=0, он становится обычным каналом Дончиана. Используется скользящая средняя моментума.