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Cidomo_v.1 - эксперт для MetaTrader 4
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Реальный автор:
Theclai
Стратегия этого советника — выставление отложенных Buy/Sell ордеров на дневной пробой, точка которого устанавливается по сравнению с максимумом и минимумом предыдущей дневной свечи.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/14264
Пример кода работающего синглтона. Свойство синглтона объект получает, если для него задается невозможность существовать в нескольких копиях.Candle SnR
Индикатор S&R, основанный на OHCL свечей.
Close At Time — советник, который закрывает открытые позиции, или удаляет отложенные ордера, или делает и то, и другое. Также вы можете уточнить, как они должны быть закрыты - по символу, по "магическому числу" или по номеру тикета.Простой Max-Min канал с уклоном
Фактически, это канал Дончиана с уклоном. Если xslope=0, он становится обычным каналом Дончиана. Используется скользящая средняя моментума.