Реальный автор:

Tomas Hruby в сотрудничестве с Parbest company.

Эта программа - еще более простая версия оригинального кода относительно простой системы Millenium, которая летом 2014 года заработала на реальном счете 54%. Я решил сделать этот релиз кода (без некоторых платных функций) доступным бесплатно.

Система базируется на открытии только одной сделки в день. В 2014 году система была запущена на реальном счете, где по итогам года показала симпатичный результат. Но в настоящее время я не использую ее по причине высокой степени волатильности. Итак, базовый принцип — открывать один ордер в день. Основной показатель - пересечение скользящих средних и его проверка текущей ценой, которая должна быть выше или ниже скользящих средних. Условие заключается в том, что максимальная или минимальная цена на последних X барах должна быть на стороне, противоположной направлению типа нового открытого ордера. Как вы можете видеть на скриншоте, приложенном ниже, ордер Buy был открыт, когда минимальная цена на 20 прошедших барах была ниже обеих скользящих средних, быстрая МА пересекла медленную МА, и текущая цена была выше, чем они обе.

Информация:

Millenium Code — только одна часть оригинального советника Millenium Expert.

Она хорошо подходит, чтобы использовать оптимизацию и отключать торговлю на несколько дней в неделю.

В Millenium можно комбинировать различные настройки за много торговых дней (попробуйте найти настройки за понедельник, потом за пятницу, а потом - скомбинировать их вместе).

Если вам нужен ищете Трейлинг SP и SL с мани-менеджментом и возобновлением ордеров, пожалуйста, найдите в Маркете Millenium (полную версию).

Пример ордера:

if (yFastMAprice<ySlowMAprice && FastMAprice>SlowMAprice && Ask>SlowMAprice && Ask>FastMAprice && pL1<SlowMAprice && pL1<FastMAprice) { if (ReverseSignal) { dirToday=OP_SELL; } else { dirToday=OP_BUY; } }

И в заключение, не забывайте о новостях и просматривайте нашу стену на MQL5: https://www.mql5.com/en/users/tomac1