Библиотека MQL4, которая позволяет программное подключение к торговому счету в MetaTrader 4 (билды 880+).

Простой советник для закрытия позиций символа по прибыли или убытку. Вы можете использовать его, чтобы скрыть стоп-лосс.

Моя версия Squeeze Indicator для MetaTrader 4. Этот индикатор основан на стратегии, описанной в книге Джона Картера "Мастерство в торговле" (Mastering the Trade). Также это полностью переработанная версия Squeeze_Break indicator, написанного Des O'Regan.