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Basic Trailing Stop - эксперт для MetaTrader 4

Inovance
Inovance

Inovance

Having trouble coming up with new strategies that actual work? With TRAIDE, our strategy development platform, easily uncover patterns in the indicators you use to trade by leveraging machine learning. Learn more and try it for free at https://www.inovancetech.com/
6 кодов 7 тем 17 комментариев
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Просмотров:
5305
Рейтинг:
(32)
Опубликован:
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Реальный автор:

Inovance - https://www.inovancetech.com/

Добавляет трейлинг-стоп к вашему входному сигналу. Проще говоря, в ваших входных условиях функция LongRule() возвращает "1", когда возникают условия для вхождения в длинную позицию, а функция ShortRule() возвращает "-1", когда возникают условия для вхождения в короткую позицию. Вы можете установить дистанцию до трейлинг-стопа в пипсах.

Трейлинг-стоп подгоняется под каждый тик.

Основные параметры трейлинг-стопа

Рекомендации:

  • Будет работать на 4- и 5-значных котировках.
  • Сначала необходимо протестировать на демо-счете.
  • Не включает исходных алгоритмов, помимо трейлинг-стопа.
  • Пример стратегии представлен на рисунке.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/13906

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