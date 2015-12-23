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Basic Trailing Stop - эксперт для MetaTrader 4
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Реальный автор:
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Добавляет трейлинг-стоп к вашему входному сигналу. Проще говоря, в ваших входных условиях функция LongRule() возвращает "1", когда возникают условия для вхождения в длинную позицию, а функция ShortRule() возвращает "-1", когда возникают условия для вхождения в короткую позицию. Вы можете установить дистанцию до трейлинг-стопа в пипсах.
Трейлинг-стоп подгоняется под каждый тик.
Рекомендации:
- Будет работать на 4- и 5-значных котировках.
- Сначала необходимо протестировать на демо-счете.
- Не включает исходных алгоритмов, помимо трейлинг-стопа.
- Пример стратегии представлен на рисунке.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/13906
Эта версия индикатора CCI использует среднюю линию Step Channel Indicator (индикатора шагового канала).Подключение к торговому счету из MQL4 (протестировано на билде 880)
Библиотека MQL4, которая позволяет программное подключение к торговому счету в MetaTrader 4 (билды 880+).
Простой советник для закрытия позиций символа по прибыли или убытку. Вы можете использовать его, чтобы скрыть стоп-лосс.Squeeze RA V1
Моя версия Squeeze Indicator для MetaTrader 4. Этот индикатор основан на стратегии, описанной в книге Джона Картера "Мастерство в торговле" (Mastering the Trade). Также это полностью переработанная версия Squeeze_Break indicator, написанного Des O'Regan.