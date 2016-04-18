CodeBaseKategorien
Histogram Blanket - Indikator für den MetaTrader 4

In einem Kerzenchart sehen sie hauptsächlich die Eröffnungs- und Schlusskurse eines Marktes, als das, was innerhalb der Periode passiert. Diese neue Darstellung hilft Ihnen Charts aus einem ganz anderen Blickwinkel zu betrachten.

Parameter:

extern color   ColorBull=clrGreen;              //Die Farbe für eine Bull Linie und des Histogramms
extern color   ColorBear=clrRed;   		//Die Farbe für eine Bear Linie und das Histogramm

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/13723

