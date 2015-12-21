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Индикаторы

Histogram Blanket - индикатор для MetaTrader 4

takycard
takycard

takycard

6 кодов 36 комментариев
| Russian English Deutsch 日本語
Просмотров:
4907
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор показывает весь диапазон движения цены от Low до High. Обычно трейдеры придают очень много значения телу свечи, но не уделяют должного внимания ее тени. Между тем, в таком отображении можно увидеть более полную картину рынка. Инструмент, помогающий оценивать графики в новом отображении.

Параметры:

extern color   ColorBull=clrGreen;              //Цвет "бычьей" линии и гистограммы 
extern color   ColorBear=clrRed;   		//Цвет "медвежьей" линии и гистограммы

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/13723

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Библиотека помогает управлять подключением MetaTrader 4 к базе данных MySQL. Исправляет проблемы с распределением памяти и снимает проблемы с оригинальной библиотекой.

COrdersManager class COrdersManager class

Простой способ контроля за ордерами.

ATR 3 LWMA ATR 3 LWMA

Индикатор показывает 3 периода ATR LWMA.

ATR Values ATR Values

Индикатор демонстрирует значения определенного пользователем периода ATR для всех таймфреймов в виде текстового блока. Размеры текстового блока могут быть изменены пользователем.