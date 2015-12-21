Индикатор показывает весь диапазон движения цены от Low до High. Обычно трейдеры придают очень много значения телу свечи, но не уделяют должного внимания ее тени. Между тем, в таком отображении можно увидеть более полную картину рынка. Инструмент, помогающий оценивать графики в новом отображении.

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