Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Histogram Blanket - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 4907
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор показывает весь диапазон движения цены от Low до High. Обычно трейдеры придают очень много значения телу свечи, но не уделяют должного внимания ее тени. Между тем, в таком отображении можно увидеть более полную картину рынка. Инструмент, помогающий оценивать графики в новом отображении.
Параметры:
extern color ColorBull=clrGreen; //Цвет "бычьей" линии и гистограммы extern color ColorBear=clrRed; //Цвет "медвежьей" линии и гистограммы
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/13723
Библиотека помогает управлять подключением MetaTrader 4 к базе данных MySQL. Исправляет проблемы с распределением памяти и снимает проблемы с оригинальной библиотекой.COrdersManager class
Простой способ контроля за ордерами.
Индикатор показывает 3 периода ATR LWMA.ATR Values
Индикатор демонстрирует значения определенного пользователем периода ATR для всех таймфреймов в виде текстового блока. Размеры текстового блока могут быть изменены пользователем.