入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むColorXdinMA指標：

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

この指標はColorXdinMA.mq5指標ファイルを必要とします。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。

図1 ColorXdinMA_HTF指標