CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Four_Screens - эксперт для MetaTrader 4

Vladimir Lyopa | Russian English 日本語
Просмотров:
8301
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Торгуем на одной валютной паре, например EUR/USD, на 4 графиках (таймфреймы M5, M15, M30, H1). На каждый график ставим индикатор Heiken Ashi. На М5 показания снимаются на сформированном баре, на остальных на текущем.

Принцип работы советника:

Ордер Sell:

Когда на всех четырех графиках свечи красные, ставим ордер Sell (с фиксированным Тейк Профитом и Стоп Лоссом, например, по 20 пунктов). Если срабатывает Тейк Профит, и свечи остаются красными, сразу же ставим новый ордер Sell, но если на одном из графиков свеча белая, мы ждем входа в рынок. Входим в рынок тогда, когда на всех четырех графиках все свечи красные.

Ордер Buy:

Принцип тот же: когда на всех четырех графиках свечи белые (например, как на картинке), ставим ордер Buy (с фиксированным Тейк Профитом и Стоп Лоссом по 20 пунктов). Если срабатывает Тейк Профит, и свечи остаются белыми, сразу же ставим новый ордер Buy, но если на одном из графиков свеча красная мы ждем входа в рынок. Входим в рынок тогда, когда на всех четырех графиках все свечи белые.

Если сработал Стоп Лосс, независимо от направления торговли — Buy или Sell, следующий ордер по сигналу индикатора на четырех графиках удваиваем (например, если лот был 0.01, значит, следующий умножаем на 2 и т.д. пока не сработает Тейк Профит, в случае срабатывания Тейк Профита мы возвращаемся на начальный лот, т.е 0.01).

Торговля происходит тогда, когда на всех графиках свечи одинакового цвета (красные или белые).

Входные параметры советника:

  • Лот
  • Пункты ордера (Стоп Лосс и Тейк Профит)

В v2 добавлен стандартный трейлинг.

Если ордер закрылся в прибыли, и есть сигнал, новый ордер открывать только при открытии нового бара.


CM Orders Info CM Orders Info

Индикатор показывает идентификационное (магическое) число и прибыль ордера.

UpDown UpDown

Индикатор отображает пары, текущая цена которых наиболее/наименее отдалилась от цены открытия.

Coppock Coppock

Индикатор Coppock показывает долгосрочные возможности для покупки или продажи.

3rd Generation Moving Average 3rd Generation Moving Average

Скользящая средняя 3-го поколения.