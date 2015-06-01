Торгуем на одной валютной паре, например EUR/USD, на 4 графиках (таймфреймы M5, M15, M30, H1). На каждый график ставим индикатор Heiken Ashi. На М5 показания снимаются на сформированном баре, на остальных на текущем.

Принцип работы советника:

Ордер Sell:

Когда на всех четырех графиках свечи красные, ставим ордер Sell (с фиксированным Тейк Профитом и Стоп Лоссом, например, по 20 пунктов). Если срабатывает Тейк Профит, и свечи остаются красными, сразу же ставим новый ордер Sell, но если на одном из графиков свеча белая, мы ждем входа в рынок. Входим в рынок тогда, когда на всех четырех графиках все свечи красные.

Ордер Buy:

Принцип тот же: когда на всех четырех графиках свечи белые (например, как на картинке), ставим ордер Buy (с фиксированным Тейк Профитом и Стоп Лоссом по 20 пунктов). Если срабатывает Тейк Профит, и свечи остаются белыми, сразу же ставим новый ордер Buy, но если на одном из графиков свеча красная мы ждем входа в рынок. Входим в рынок тогда, когда на всех четырех графиках все свечи белые.

Если сработал Стоп Лосс, независимо от направления торговли — Buy или Sell, следующий ордер по сигналу индикатора на четырех графиках удваиваем (например, если лот был 0.01, значит, следующий умножаем на 2 и т.д. пока не сработает Тейк Профит, в случае срабатывания Тейк Профита мы возвращаемся на начальный лот, т.е 0.01).

Торговля происходит тогда, когда на всех графиках свечи одинакового цвета (красные или белые).

Входные параметры советника:

Лот

Пункты ордера (Стоп Лосс и Тейк Профит)

В v2 добавлен стандартный трейлинг.

Если ордер закрылся в прибыли, и есть сигнал, новый ордер открывать только при открытии нового бара.



