Индикатор рассчитывает индекс доллара DXY (USDX) и строит его график.

USDX — индекс, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют: Евро (EUR), Иена (JPY), Фунт стерлингов (GBP), Канадский доллар (CAD), Шведская крона (SEK) и Швейцарский франк (CHF).

Добавлена синхронизация инструментов по времени.

Переработан код.

Индекс рассчитывается как среднее геометрическое взвешенное этих валют по формуле: