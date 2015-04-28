CodeBaseРазделы
Индикаторы

DXY (USDX) - индикатор для MetaTrader 4

Михаил
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор рассчитывает индекс доллара DXY (USDX) и строит его график.

USDX — индекс, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют: Евро (EUR), Иена (JPY), Фунт стерлингов (GBP), Канадский доллар (CAD), Шведская крона (SEK) и Швейцарский франк (CHF).

Добавлена синхронизация инструментов по времени. 

Переработан код. 

Индекс рассчитывается как среднее геометрическое взвешенное этих валют по формуле:

Выбор пар в окне "Обзор рынка" происходит автоматически. 

DXY

