7 Stop Orders - скрипт для MetaTrader 4
7487
Скрипт выставляет до 7 стоп ордеров по той цене, куда его бросили на график.
У каждого ордера можно выставить свои уровни стопов и лот.Параметры:
- stoploss_1 = 100, // уровень выставления SL, если 0, то SL не выставляется
takeprofit_1 = 10; // уровень выставления TP, если 0, то TP не выставляется
Lot_1 = 0.1; // объем ордера, если 0, то не выставляется
- stoploss_2 = 100, // уровень выставления SL, если 0, то SL не выставляется
takeprofit_2 = 20; // уровень выставления TP, если 0, то TP не выставляется
Lot_2 = 0.2; // объем ордера, если 0, то не выставляется
- stoploss_3 = 100, // уровень выставления SL, если 0, то SL не выставляется
takeprofit_3 = 30; // уровень выставления TP, если 0, то TP не выставляется
Lot_3 = 0.2; // объем ордера, если 0, то не выставляется
- stoploss_4 = 100, // уровень выставления SL, если 0, то SL не выставляется
takeprofit_4 = 40; // уровень выставления TP, если 0, то TP не выставляется
Lot_4 = 0.2; // объем ордера, если 0, то не выставляется
- stoploss_5 = 100, // уровень выставления SL, если 0, то SL не выставляется
takeprofit_5 = 50; // уровень выставления TP, если 0, то TP не выставляется
Lot_5 = 0.2; // объем ордера, если 0, то не выставляется
- stoploss_6 = 100, // уровень выставления SL, если 0, то SL не выставляется
takeprofit_6 = 60; // уровень выставления TP, если 0, то TP не выставляется
Lot_6 = 0.2; // объем ордера, если 0, то не выставляется
- stoploss_7 = 100, // уровень выставления SL, если 0, то SL не выставляется
takeprofit_7 = 70; // уровень выставления TP, если 0, то TP не выставляется
Lot_7 = 0.2; // объем ордера, если 0, то не выставляется
- Delta = 0; // смещение ордеров относительно друг друга, если 0, то все ордера встанут на одну цену
slippage = 3, // максимально допустимое отклонение цены для рыночных ордеров
Magic = 0; // уникальный номер ордера
