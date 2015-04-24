CodeBaseРазделы
7 Stop Orders - скрипт для MetaTrader 4

Vladimir Khlystov | Russian 日本語
Просмотров:
7487
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
Скрипт выставляет до 7 стоп ордеров по той цене, куда его бросили на график.

У каждого ордера можно выставить свои уровни стопов и лот.

Параметры:
  • stoploss_1   = 100,  // уровень выставления SL, если 0, то SL не выставляется
    takeprofit_1 = 10;    // уровень выставления TP, если 0, то TP не выставляется
    Lot_1          = 0.1;   // объем ордера, если 0, то не выставляется

  • stoploss_2   = 100,  // уровень выставления SL, если 0, то SL не выставляется
    takeprofit_2 = 20;    // уровень выставления TP, если 0, то TP не выставляется
    Lot_2          = 0.2;   // объем ордера, если 0, то не выставляется

  • stoploss_3   = 100,  // уровень выставления SL, если 0, то SL не выставляется
    takeprofit_3 = 30;    // уровень выставления TP, если 0, то TP не выставляется
    Lot_3          = 0.2;   // объем ордера, если 0, то не выставляется

  • stoploss_4   = 100,  // уровень выставления SL, если 0, то SL не выставляется
    takeprofit_4 = 40;   // уровень выставления TP, если 0, то TP не выставляется
    Lot_4          = 0.2;   // объем ордера, если 0, то не выставляется

  • stoploss_5   = 100,  // уровень выставления SL, если 0, то SL не выставляется
    takeprofit_5 = 50;    // уровень выставления TP, если 0, то TP не выставляется
    Lot_5          = 0.2;   // объем ордера, если 0, то не выставляется

  • stoploss_6   = 100,  // уровень выставления SL, если 0, то SL не выставляется
    takeprofit_6 = 60;    // уровень выставления TP, если 0, то TP не выставляется
    Lot_6          = 0.2;   // объем ордера, если 0, то не выставляется

  • stoploss_7   = 100,  // уровень выставления SL, если 0, то SL не выставляется
    takeprofit_7 = 70;    // уровень выставления TP, если 0, то TP не выставляется
    Lot_7          = 0.2;   // объем ордера, если 0, то не выставляется

  • Delta           = 0;     // смещение ордеров относительно друг друга, если 0, то все ордера встанут на одну цену
    slippage       = 3,     // максимально допустимое отклонение цены для рыночных ордеров
    Magic          = 0;     // уникальный номер ордера

