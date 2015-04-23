CodeBaseРазделы
Trend Your Friend - эксперт для MetaTrader 4

Ramil Minniakhmetov
При установке советник дожидается открытия нового бара и выставляет Buy Stop и Sell Stop ордера на расстоянии GridStep от цены.

Закрываются ордера по общему тейкпрофиту или стоплоссу, которые задаются в настройках советника в валюте депозита. Работает фиксированным лотом без применения мартингейла.

Рекомендуется использовать на волатильных парах - EURUSD, GBPUSD, USDJPY и других. Также рекомендуется использовать брокера с возвратом спреда (ребейт), так как советник закрывает большое количество ордеров. Используете на таймфрейме H1.

Входные параметры:

  • Lot - стартовый лот;
  • GridStep - расстояние от текущей цены, а также это расстояние между ордерами;
  • OrdersNumber - количество отложенных ордеров;
  • SL - стоплосс в долларах;
  • TP - тейкпрофит в долларах;
  • Magic - номер, который советник присваивает своим ордерам.

Советник выставляет стоп ордера по тренду.

Результаты тестирования:

GBPUSD H1 01.01.2015 - 23.04.2015 настройки по умолчанию.

Результаты тестирования GBPUSD H1 01.01.2015 - 23.04.2015 настройки по умолчанию.

