Trend Your Friend - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 19163
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
При установке советник дожидается открытия нового бара и выставляет Buy Stop и Sell Stop ордера на расстоянии GridStep от цены.
Закрываются ордера по общему тейкпрофиту или стоплоссу, которые задаются в настройках советника в валюте депозита. Работает фиксированным лотом без применения мартингейла.
Рекомендуется использовать на волатильных парах - EURUSD, GBPUSD, USDJPY и других. Также рекомендуется использовать брокера с возвратом спреда (ребейт), так как советник закрывает большое количество ордеров. Используете на таймфрейме H1.
Входные параметры:
- Lot - стартовый лот;
- GridStep - расстояние от текущей цены, а также это расстояние между ордерами;
- OrdersNumber - количество отложенных ордеров;
- SL - стоплосс в долларах;
- TP - тейкпрофит в долларах;
- Magic - номер, который советник присваивает своим ордерам.
Результаты тестирования:
GBPUSD H1 01.01.2015 - 23.04.2015 настройки по умолчанию.
