При установке советник дожидается открытия нового бара и выставляет Buy Stop и Sell Stop ордера на расстоянии GridStep от цены.

Закрываются ордера по общему тейкпрофиту или стоплоссу, которые задаются в настройках советника в валюте депозита. Работает фиксированным лотом без применения мартингейла.

Рекомендуется использовать на волатильных парах - EURUSD, GBPUSD, USDJPY и других. Также рекомендуется использовать брокера с возвратом спреда (ребейт), так как советник закрывает большое количество ордеров. Используете на таймфрейме H1.

Входные параметры:

Lot - стартовый лот;

GridStep - расстояние от текущей цены, а также это расстояние между ордерами;

OrdersNumber - количество отложенных ордеров;

SL - стоплосс в долларах;

TP - тейкпрофит в долларах;

Magic - номер, который советник присваивает своим ордерам.

Результаты тестирования:

GBPUSD H1 01.01.2015 - 23.04.2015 настройки по умолчанию.