EasyTrade v1.05 - эксперт для MetaTrader 4
- 28095
-
Эта маленькая торговая панель - гораздо большее, чем может показаться на первый взгляд.
Больше нет необходимости высчитывать лоты - объём сделки указывается в долларах США или процентах от депозита, а сумма прибыли/убытка рассчитывается исходя из положения профита/стопа, плеча и режима работы панели - в пунктах или процентах, как от суммы депозита, так и от объёма сделки.
Панель работает с любыми валютными парами и металлами. С фьючерсами пока что не работает.
ВАЖНО
- Часто случается так, что панель не отображается при первом запуске. Если такое случилось - нажмите на "EasyTrade" в правом верхнем углу графика и просто нажмите "ОК".
- Панель тестировалась только с Альпари. Если у вас есть возможность/желание протестировать панель с другим брокером, буду рад любой информации, если есть какие-то проблемы
- Чтобы введённые изменения вступили в силу, после ввода данных, кликните на пустое место на экране или панели (пока что не могу побороть эту особенность)
- Финальный размер активов на некоторых инструментах обычно отличается из-за погрешностей пересчетов курс-плечо-объём. Разница невелика
- Не думаю, что эта панель будет работать на не долларовом счете. Так же есть сомнения и касательно центовых счетов
- Рассмотрю любые предложения по улучшению панели
Описание настроек:
В настройках панели (клик правой кнопкой мыши на графике -> "Советники" -> "Свойства". Или F7 на клавиатуре) имеются следующие параметры:
"Режим":
- "Пункты" - объём сделки указывается в долларах США, а положение профита/стопа - в пунктах.
- "Проценты" - объём сделки указывается в процентах (от 0.01 до 95) от текущей суммы депозита. Читайте далее.
"Расчет прибыли/убытка" (влияет только если включен режим "Проценты"):
- "От депозита" - сумма прибыли/убытка будет высчитываться от текущей суммы депозита.
- "От объёма ордера" - сумма прибыли/убытка будет высчитываться от объёма ордера.
Пример: Депозит в 10000$.
Вы включили режим "Проценты" и расчет прибыли/убытка "От депозита" - объём сделки составляет 10%, профит - 5%, стоп - 2.5%. Объём активов составит 1000$, профит - 500$, стоп - 250$.
Вы включили режим "Проценты" и расчет прибыли/убытка "От объёма ордера" - объём сделки составляет 10%, профит - 40%, стоп - 15%. Объём активов составит 1000$, профит - 400$, стоп - 150$.
Если при нажатии BUY/SELL ничего не происходит:
- Проверьте - включен ли режим авто-торговли и дано ли советнику разрешение на торговлю
- Стопы слишком короткие (обычно, меньше чем спрэд * 1.5-2 не получается). Спрэд указан в заголовке панели
- Слишком сильный импульс. Лучше ждите отката и не нажимайте по 10 раз подряд - может и открыть все 10, но чуть позже
- Рынок закрыт, не выставили объём ордера, нет связи с сервером, нет денег и т.д.
Установка:
- В MetaTrader-е нажмите "Файл" -> "Открыть каталог данных"
- Зайдите в папку "MQL4\Experts"
- Скопируйте в папку файлы EasyTrade.mql4 и EasyTradePanel.mqh
- В MetaTrader-е нажмите на клавиатуре F4, откроется редактор кода. Откройте файл EasyTrade.mql4 и нажмите на клавиатуре F7 (компиляция). Редактор можно закрыть
- В MetaTrader-е в окне "Навигатор" на ветке "Советники" нажмите правой кнопкой мыши -> "Обновить"
- Перетащите советника "EasyTrade" на окно того инструмента, которым планируете оперировать
- Установите галочку на "Разрешить советнику торговать"
- Не забудьте включить "Авто-торговля" вверху терминала (или Ctrl+E на клавиатуре)
- Чтобы график не перекрывал панель, нажмите на клавиатуре F8 и снимите галочку с "График сверху"
Обновление 1.05
- Добавлена возможность установки значений по умолчанию. Это позволяет не вводить данные заново после переключения таймфрейма.
Обновление 1.04
- Теперь панель работает с любыми валютными парами и металлами.
- Добавлены настройки режимов работы (Пункты/Проценты). Читайте описание выше.
- В заголовке панели теперь отображается стоимость минимального лота. Удобно при торговле мелкими суммами.
- Размер панели уменьшился на 9%.
- Исправлено отображение результатов сделки - значения после точки обрезаются до двух символов.
- Рефакторинг и чистка кода.
