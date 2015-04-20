Эта маленькая торговая панель - гораздо большее, чем может показаться на первый взгляд.

Больше нет необходимости высчитывать лоты - объём сделки указывается в долларах США или процентах от депозита, а сумма прибыли/убытка рассчитывается исходя из положения профита/стопа, плеча и режима работы панели - в пунктах или процентах, как от суммы депозита, так и от объёма сделки.

Панель работает с любыми валютными парами и металлами. С фьючерсами пока что не работает .





ВАЖНО

Часто случается так, что панель не отображается при первом запуске. Если такое случилось - нажмите на "EasyTrade" в правом верхнем углу графика и просто нажмите "ОК".

Панель тестировалась только с Альпари. Если у вас есть возможность/желание протестировать панель с другим брокером, буду рад любой информации, если есть какие-то проблемы

Чтобы введённые изменения вступили в силу, после ввода данных, кликните на пустое место на экране или панели (пока что не могу побороть эту особенность)

Финальный размер активов на некоторых инструментах обычно отличается из-за погрешностей пересчетов курс-плечо-объём. Разница невелика

Не думаю, что эта панель будет работать на не долларовом счете. Так же есть сомнения и касательно центовых счетов

долларовом счете. Так же есть сомнения и касательно центовых счетов Рассмотрю любые предложения по улучшению панели





Описание настроек:

В настройках панели (клик правой кнопкой мыши на графике -> "Советники" -> "Свойства". Или F7 на клавиатуре) имеются следующие параметры: "Режим": "Пункты" - объём сделки указывается в долларах США, а положение профита/стопа - в пунктах. "Проценты" - объём сделки указывается в процентах (от 0.01 до 95) от текущей суммы депозита. Читайте далее. "Расчет прибыли/убытка" (влияет только если включен режим "Проценты"): "От депозита" - сумма прибыли/убытка будет высчитываться от текущей суммы депозита. "От объёма ордера" - сумма прибыли/убытка будет высчитываться от объёма ордера. Пример: Депозит в 10000$. Вы включили режим " Проценты " и расчет прибыли/убытка " От депозита " - объём сделки составляет 10%, профит - 5%, стоп - 2.5%. Объём активов составит 1000$, профит - 500$, стоп - 250$. Вы включили режим " Проценты " и расчет прибыли/убытка " От объёма ордера " - объём сделки составляет 10%, профит - 40%, стоп - 15%. Объём активов составит 1000$, профит - 400$, стоп - 150$.





Если при нажатии BUY/SELL ничего не происходит: Проверьте - включен ли режим авто-торговли и дано ли советнику разрешение на торговлю

Стопы слишком короткие (обычно, меньше чем спрэд * 1.5-2 не получается). Спрэд указан в заголовке панели

Слишком сильный импульс. Лучше ждите отката и не нажимайте по 10 раз подряд - может и открыть все 10, но чуть позже

Рынок закрыт, не выставили объём ордера, нет связи с сервером, нет денег и т.д.



Установка:

В MetaTrader-е нажмите "Файл" -> "Открыть каталог данных" Зайдите в папку "MQL4\Experts" Скопируйте в папку файлы EasyTrade.mql4 и EasyTradePanel.mqh В MetaTrader-е нажмите на клавиатуре F4, откроется редактор кода. Откройте файл EasyTrade.mql4 и нажмите на клавиатуре F7 (компиляция). Редактор можно закрыть В MetaTrader-е в окне "Навигатор" на ветке "Советники" нажмите правой кнопкой мыши -> "Обновить" Перетащите советника "EasyTrade" на окно того инструмента, которым планируете оперировать Установите галочку на " Разрешить советнику торговать " Не забудьте включить "Авто-торговля" вверху терминала (или Ctrl+E на клавиатуре) Чтобы график не перекрывал панель, нажмите на клавиатуре F8 и снимите галочку с "График сверху"

Обновление 1.05

Добавлена возможность установки значений по умолчанию. Это позволяет не вводить данные заново после переключения таймфрейма.