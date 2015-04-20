CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

EasyTrade v1.05 - эксперт для MetaTrader 4

semtiko | Russian 日本語
Просмотров:
28095
Рейтинг:
(34)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Эта маленькая торговая панель - гораздо большее, чем может показаться на первый взгляд.

Больше нет необходимости высчитывать лоты - объём сделки указывается в долларах США или процентах от депозита, а сумма прибыли/убытка рассчитывается исходя из положения профита/стопа, плеча и режима работы панели - в пунктах или процентах, как от суммы депозита, так и от объёма сделки.

Панель работает с любыми валютными парами и металлами. С фьючерсами пока что не работает.

   

ВАЖНО

  • Часто случается так, что панель не отображается при первом запуске. Если такое случилось - нажмите на "EasyTrade" в правом верхнем углу графика и просто нажмите "ОК".
  • Панель тестировалась только с Альпари. Если у вас есть возможность/желание протестировать панель с другим брокером, буду рад любой информации, если есть какие-то проблемы 
  • Чтобы введённые изменения вступили в силу, после ввода данных, кликните на пустое место на экране или панели (пока что не могу побороть эту особенность)
  • Финальный размер активов на некоторых инструментах обычно отличается из-за погрешностей пересчетов курс-плечо-объём. Разница невелика
  • Не думаю, что эта панель будет работать на не долларовом счете. Так же есть сомнения и касательно центовых счетов
  • Рассмотрю любые предложения по улучшению панели

Описание настроек: 

В настройках панели (клик правой кнопкой мыши на графике -> "Советники" -> "Свойства". Или F7 на клавиатуре) имеются следующие параметры:

"Режим":

  1. "Пункты" - объём сделки указывается в долларах США, а положение профита/стопа - в пунктах.
  2. "Проценты" - объём сделки указывается в процентах (от 0.01 до 95) от текущей суммы депозита. Читайте далее.

"Расчет прибыли/убытка" (влияет только если включен режим "Проценты"):

  1. "От депозита" - сумма прибыли/убытка будет высчитываться от текущей суммы депозита.
  2. "От объёма ордера" - сумма прибыли/убытка будет высчитываться от объёма ордера.

Пример: Депозит в 10000$.

Вы включили режим "Проценты" и  расчет прибыли/убытка "От депозита" - объём сделки составляет 10%, профит - 5%, стоп - 2.5%. Объём активов составит 1000$, профит - 500$, стоп - 250$.

Вы включили режим "Проценты" и  расчет прибыли/убытка "От объёма ордера" - объём сделки составляет 10%, профит - 40%, стоп - 15%. Объём активов составит 1000$, профит - 400$, стоп - 150$.

 


Если при нажатии BUY/SELL ничего не происходит:

  • Проверьте - включен ли режим авто-торговли и дано ли советнику разрешение на торговлю
  • Стопы слишком короткие (обычно, меньше чем спрэд * 1.5-2 не получается). Спрэд указан в заголовке панели
  • Слишком сильный импульс. Лучше ждите отката и не нажимайте по 10 раз подряд - может и открыть все 10, но чуть позже
  • Рынок закрыт, не выставили объём ордера, нет связи с сервером, нет денег и т.д.

Установка:

  1. В MetaTrader-е нажмите "Файл" -> "Открыть каталог данных"
  2. Зайдите в папку "MQL4\Experts"
  3. Скопируйте в папку файлы EasyTrade.mql4 и EasyTradePanel.mqh
  4. В MetaTrader-е нажмите на клавиатуре F4, откроется редактор кода. Откройте файл EasyTrade.mql4 и нажмите на клавиатуре F7 (компиляция). Редактор можно закрыть
  5. В MetaTrader-е в окне "Навигатор" на ветке "Советники" нажмите правой кнопкой мыши -> "Обновить"
  6. Перетащите советника "EasyTrade" на окно того инструмента, которым планируете оперировать
  7. Установите галочку на "Разрешить советнику торговать"
  8. Не забудьте включить "Авто-торговля" вверху терминала (или Ctrl+E на клавиатуре)
  9. Чтобы график не перекрывал панель, нажмите на клавиатуре F8 и снимите галочку с "График сверху"

Обновление 1.05

  1.  Добавлена возможность установки значений по умолчанию. Это позволяет не вводить данные заново после переключения таймфрейма.

Обновление 1.04

  1. Теперь панель работает с любыми валютными парами и металлами.
  2. Добавлены настройки режимов работы (Пункты/Проценты). Читайте описание выше.
  3. В заголовке панели теперь отображается стоимость минимального лота. Удобно при торговле мелкими суммами.
  4. Размер панели уменьшился на 9%.
  5. Исправлено отображение результатов сделки - значения после точки обрезаются до двух символов.
  6. Рефакторинг и чистка кода.

Smart-Calculator Smart-Calculator

Калькулятор/планировщик позиций рассчитывает суммарные прибыли, убытки и маржу группы позиций на графике в валюте депозита.

News Trading v.3.6 News Trading v.3.6

Советник для торговли на новостях. Исправленная версия.

Zig Zag History Zig Zag History

Стандартный ZigZag с дополнительными буферами для отображения истории перемещения минимумов-максимумов.

Live Lines MT4 Live Lines MT4

Индикатор отображает синхронизированные данные минутных баров в режиме реального времени.