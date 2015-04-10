Смотри, как бесплатно скачать роботов
MM Indicator - индикатор для MetaTrader 4
Индикатор производит расчет размера лота исходя из размера свободной маржи и заданного процента риска.
Изменение от 2015.06: оптимизирован код.
Изменение от 2015.07: исправлена ошибка вызывающая исключение "zero divide". Переработан код.
Входные параметры:
