CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

MM Indicator - индикатор для MetaTrader 4

Михаил | Russian 日本語
Просмотров:
11059
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор производит расчет размера лота исходя из размера свободной маржи и заданного процента риска.

Изменение от 2015.06: оптимизирован код.

Изменение от 2015.07: исправлена ошибка вызывающая исключение "zero divide". Переработан код.

Входные параметры:

Индикатор производит расчет размера лота исходя из размера свободной маржи и заданного процента риска.

MM Risk

 

Grid 3 Symbols Grid 3 Symbols

Советник выставляет 3 сети из Buy Stop и Sell Stop ордеров по трем валютным парам, которые заданы в настройках.

Musketeer Musketeer

Мультивалютный эксперт, работает на любых парах и таймфреймах.

News Trading v.3.6 News Trading v.3.6

Советник для торговли на новостях. Исправленная версия.

Smart-Calculator Smart-Calculator

Калькулятор/планировщик позиций рассчитывает суммарные прибыли, убытки и маржу группы позиций на графике в валюте депозита.