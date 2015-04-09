Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Grid 3 Symbols - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 13114
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Советник выставляет 3 сети из Buy Stop и Sell Stop ордеров по трем валютным парам, которые заданы в настройках.
При этом параметрами Step01 задается расстояние от цены до первого ордера сетки, а Step02 определяет расстояние между ордерами.
Как только суммарный профит по всем позициям превысит указанный уровень Profit, советник закрывает все и заново выставляет сети.
Настройки советника:
extern string Symbol1 = "EURUSD"; extern string Symbol2 = "GBPUSD"; extern string Symbol3 = "EURJPY"; extern int Step01 = 4; // Шаг от текущей цены до первого ордера в сетке extern int Orders = 14; // Количество ордеров в сетке extern int Step02 = 6; // Шаг между ордерами в сетке extern double Lot = 0.01; extern double Profit = 10.0; // Профит в валюте депозита extern int Magic = 123;
Musketeer
Мультивалютный эксперт, работает на любых парах и таймфреймах.Urdala News Investing
Новостной индикатор Urdala News Investing показывает новости на графике, а также управляет вашими советниками перед новостями.
MM Indicator
Индикатор производит расчет размера лота исходя из размера свободной маржи и заданного процента риска.News Trading v.3.6
Советник для торговли на новостях. Исправленная версия.