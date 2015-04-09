Советник выставляет 3 сети из Buy Stop и Sell Stop ордеров по трем валютным парам, которые заданы в настройках.

При этом параметрами Step01 задается расстояние от цены до первого ордера сетки, а Step02 определяет расстояние между ордерами.

Как только суммарный профит по всем позициям превысит указанный уровень Profit, советник закрывает все и заново выставляет сети.

Настройки советника:

extern string Symbol1 = "EURUSD" ; extern string Symbol2 = "GBPUSD" ; extern string Symbol3 = "EURJPY" ; extern int Step01 = 4 ; extern int Orders = 14 ; extern int Step02 = 6 ; extern double Lot = 0.01 ; extern double Profit = 10.0 ; extern int Magic = 123 ;



