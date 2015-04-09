CodeBaseРазделы
Советники

Grid 3 Symbols - эксперт для MetaTrader 4

Vladimir Khlystov | Russian 日本語
Просмотров:
13114
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Обновлен:
Советник выставляет 3 сети из Buy Stop и Sell Stop ордеров по трем валютным парам, которые заданы в настройках.

При этом параметрами Step01 задается расстояние от цены до первого ордера сетки, а Step02 определяет расстояние между ордерами.

Как только суммарный профит по всем позициям превысит указанный уровень Profit, советник закрывает все и заново выставляет сети.

Настройки советника:

extern string Symbol1 = "EURUSD";
extern string Symbol2 = "GBPUSD";
extern string Symbol3 = "EURJPY";
extern int Step01 = 4;       // Шаг от текущей цены до первого ордера в сетке
extern int Orders = 14;      // Количество ордеров в сетке
extern int Step02 = 6;       // Шаг между ордерами в сетке
extern double Lot = 0.01;
extern double Profit = 10.0; // Профит в валюте депозита
extern int Magic = 123;

Grid 3 Symbols Expert Advisor MetaTrader 4

