ポケットに対して
インディケータ

wellxによるカーフマンのAMA - MetaTrader 4のためのインディケータ

このコードは2005年からあります。オリジナルとは違い、平滑比率が上げられています。パワー値は外部変数Gでセットします。 (デフォルトはオリジナル同様2)。何人かの方がこの値について挑戦しましたが、それはここでは重要ではありません。

wellx版の主な利点は、トレンドを識別する色にあります。

wellxによるカーフマンのAMA

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7378

