記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
wellxによるカーフマンのAMA - MetaTrader 4のためのインディケータ
ビュー:
1043
評価:
-
パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
このコードは2005年からあります。オリジナルとは違い、平滑比率が上げられています。パワー値は外部変数Gでセットします。 (デフォルトはオリジナル同様2)。何人かの方がこの値について挑戦しましたが、それはここでは重要ではありません。
wellx版の主な利点は、トレンドを識別する色にあります。
wellxによるカーフマンのAMA
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7378
