Rejoignez notre page de fans
Poster un lien vers celui-ci -
laisser les autres l'évaluer
SpearmanStack_X20 (cordes des indicateurs SpearmanRankCorrelation) - indicateur pour MetaTrader 5
- Vues:
- 18
- Note:
-
- Publié:
- Besoin d'un robot ou d'un indicateur basé sur ce code ? Commandez-le sur Freelance Aller sur Freelance
Véritable auteur :
Ivan Kornilov
Vingt lignes de l'indicateur de corrélation de rang de Spearman dans une fenêtre.
Cet indicateur a été implémenté pour la première fois dans MQL4 et publié dans Code Base at mql4.com le 06.12.2010.
SpearmanStack_X20.mq5
Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/1056
L'indicateur MultiLineMovingAverage affiche les niveaux de six lignes moyennes de différents horizons temporels dans la fenêtre de travail du graphique.ASZ - Adaptive Structure ZigZag
A robust Market Structure analyzer that adapts to volatility. ASZ uses a Hybrid ATR engine to filter noise and detect reliable Swing points. Non-repainting on confirmed bars.
Indicateur GMMA Long, converti en histogramme pour faciliter la présentation.Wickless Breakout
L'éclatement sans mèche