SpearmanStack_X20 (cordes des indicateurs SpearmanRankCorrelation) - indicateur pour MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Véritable auteur :

Ivan Kornilov

Vingt lignes de l'indicateur de corrélation de rang de Spearman dans une fenêtre.

Cet indicateur a été implémenté pour la première fois dans MQL4 et publié dans Code Base at mql4.com le 06.12.2010.

Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/1056

