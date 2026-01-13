Guarda come scaricare robot di trading gratuitamente
SpearmanStack_X20 (corde degli indicatori SpearmanRankCorrelation) - indicatore per MetaTrader 5
Autore reale:
Ivan Kornilov
Venti righe dell'indicatore di correlazione di rango di Spearman in una finestra.
Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato in Code Base su mql4.com il 06.12.2010.
SpearmanStack_X20.mq5
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/1056
MultiLineaMobileMedia
