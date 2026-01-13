CodeBaseSezioni
Indicatori

SpearmanStack_X20 (corde degli indicatori SpearmanRankCorrelation) - indicatore per MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizzazioni:
13
Valutazioni:
(20)
Pubblicato:
Autore reale:

Ivan Kornilov

Venti righe dell'indicatore di correlazione di rango di Spearman in una finestra.

Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato in Code Base su mql4.com il 06.12.2010.

Fig.1 Indicatore SpearmanStack_X20.mq5

SpearmanStack_X20.mq5

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/1056

