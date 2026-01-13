실제 작성자:

이반 코르닐로프

20줄의 스피어만 순위 상관관계 지표가 한 창에 표시됩니다.

이 지표는 MQL4에서 처음 구현되었으며 2010.06.12.에 mql4.com의 코드 베이스에 게시되었습니다.

스피어만스택_X20.mq5