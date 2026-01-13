코드베이스섹션
SpearmanStack_X20(스피어맨 랭크 상관관계 지표의 로프) - MetaTrader 5용 지표

실제 작성자:

이반 코르닐로프

20줄의 스피어만 순위 상관관계 지표가 한 창에 표시됩니다.

이 지표는 MQL4에서 처음 구현되었으며 2010.06.12.에 mql4.com의 코드 베이스에 게시되었습니다.

MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/1056

멀티라인이동평균 멀티라인이동평균

멀티라인이동평균 인디케이터는 차트의 작업창에 서로 다른 시간대의 6개 평균 라인의 수준을 표시합니다.

ASZ - Adaptive Structure ZigZag ASZ - Adaptive Structure ZigZag

A robust Market Structure analyzer that adapts to volatility. ASZ uses a Hybrid ATR engine to filter noise and detect reliable Swing points. Non-repainting on confirmed bars.

GMMA_Long_지스트그램 GMMA_Long_지스트그램

GMMA 길이 표시기를 히스토그램으로 변환하여 쉽게 표시할 수 있습니다.

Wickless Breakout Wickless Breakout

위크리스 브레이크아웃