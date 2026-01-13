거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
SpearmanStack_X20(스피어맨 랭크 상관관계 지표의 로프) - MetaTrader 5용 지표
실제 작성자:
이반 코르닐로프
20줄의 스피어만 순위 상관관계 지표가 한 창에 표시됩니다.
이 지표는 MQL4에서 처음 구현되었으며 2010.06.12.에 mql4.com의 코드 베이스에 게시되었습니다.
스피어만스택_X20.mq5
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/1056
