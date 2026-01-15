Autore reale:

EarnForex

3rd Generation XMA è una media mobile di terza generazione. Si tratta di una versione avanzata dell'indicatore di media mobile (MA) standard, che utilizza una procedura piuttosto semplice per ridurre il ritardo temporale basato sull'aumento del periodo della media mobile.

Il metodo è stato descritto per la prima volta da Manfred Durschner nel suo articolo Gleitende Durchschnitte 3.0 (in tedesco). L'implementazione qui presentata utilizza λ = 2, che fornisce il miglior effetto di riduzione del ritardo. Un λ più alto aumenta la somiglianza con la linea della media mobile classica.

Parametri di ingresso:

input Smooth_Method XMA_Method= MODE_EMA ; input int XLength= 50 ; input int XPhase= 15 ; input Applied_price_ IPC= PRICE_TYPICAL ; input int Shift= 0 ; input int PriceShift= 0 ;

È possibile modificare gli algoritmi di mediazione dell'indicatore scegliendo tra dieci opzioni possibili:

SMA - media mobile semplice; EMA - media mobile esponenziale; SMMA - media mobile smussata; LWMA - media mobile lineare ponderata; JJMA - media adattiva JMA; JurX - media ultralineare; ParMA - media parabolica; T3 - Smoothing esponenziale multiplo di Tillson; VIDYA - media che utilizza l'algoritmo di Tushar Chande; AMA - mediazione con l'algoritmo di Perry Kaufman.

Occorre prestare attenzione al fatto che i parametri di fase per i diversi algoritmi di mediazione hanno significati diversi. Per JMA, si tratta della variabile esterna Phase, che varia da -100 a +100. Per T3 è il fattore di mediazione moltiplicato per 100 per una migliore percezione, per VIDYA è il periodo dell'oscillatore CMO e per AMA è il periodo dell'EMA lento. Negli altri algoritmi, questi parametri non influiscono sulla media. Per AMA, il periodo dell'EMA veloce è fisso e pari a 2 per impostazione predefinita. Anche il fattore di grado per l'AMA è fisso a 2.

L'indicatore utilizza le classi della libreria SmoothAlgorithms.mqh (è necessario copiarle nella directory terminal_data_directory\MQL5\Include); una descrizione dettagliata del loro utilizzo è stata pubblicata nell'articolo "Mediazione delle serie di prezzi senza buffer aggiuntivi per i calcoli intermedi".

Fig.1 Indicatore 3rdGenXMA