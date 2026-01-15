CodeBaseSezioni
Guarda come scaricare robot di trading gratuitamente
Ci trovi su Twitter!
Unisciti alla nostra fan page
Script interessante?
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Ti è piaciuto lo script? Provalo nel Terminale MetaTrader 5
Al pocket
Indicatori

XMA di terza generazione - indicatore per MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Italian English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Türkçe
Visualizzazioni:
12
Valutazioni:
(21)
Pubblicato:
3rdgenxma.mq5 (8.17 KB) visualizza
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (129.96 KB) visualizza
Scarica come ZIP Come scaricare il codice da MetaEditor
Freelance MQL5 Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance

Autore reale:

EarnForex

3rd Generation XMA è una media mobile di terza generazione. Si tratta di una versione avanzata dell'indicatore di media mobile (MA) standard, che utilizza una procedura piuttosto semplice per ridurre il ritardo temporale basato sull'aumento del periodo della media mobile.

Il metodo è stato descritto per la prima volta da Manfred Durschner nel suo articolo Gleitende Durchschnitte 3.0 (in tedesco). L'implementazione qui presentata utilizza λ = 2, che fornisce il miglior effetto di riduzione del ritardo. Un λ più alto aumenta la somiglianza con la linea della media mobile classica.

Parametri di ingresso:

//+-----------------------------------+
//|| Parametri di ingresso dell'indicatore |
//+-----------------------------------+
input Smooth_Method XMA_Method=MODE_EMA; // Metodo di mediazione
input int XLength=50;                   // Profondità di levigatura 
input int XPhase=15;                    // Parametro di attenuazione
input Applied_price_ IPC=PRICE_TYPICAL;  // Costante di prezzo
input int Shift=0;                       // Spostamento orizzontale dell'indicatore in barre
input int PriceShift=0;                 // Spostamento verticale dell'indicatore in punti

È possibile modificare gli algoritmi di mediazione dell'indicatore scegliendo tra dieci opzioni possibili:

  1. SMA - media mobile semplice;
  2. EMA - media mobile esponenziale;
  3. SMMA - media mobile smussata;
  4. LWMA - media mobile lineare ponderata;
  5. JJMA - media adattiva JMA;
  6. JurX - media ultralineare;
  7. ParMA - media parabolica;
  8. T3 - Smoothing esponenziale multiplo di Tillson;
  9. VIDYA - media che utilizza l'algoritmo di Tushar Chande;
  10. AMA - mediazione con l'algoritmo di Perry Kaufman.

Occorre prestare attenzione al fatto che i parametri di fase per i diversi algoritmi di mediazione hanno significati diversi. Per JMA, si tratta della variabile esterna Phase, che varia da -100 a +100. Per T3 è il fattore di mediazione moltiplicato per 100 per una migliore percezione, per VIDYA è il periodo dell'oscillatore CMO e per AMA è il periodo dell'EMA lento. Negli altri algoritmi, questi parametri non influiscono sulla media. Per AMA, il periodo dell'EMA veloce è fisso e pari a 2 per impostazione predefinita. Anche il fattore di grado per l'AMA è fisso a 2.

L'indicatore utilizza le classi della libreria SmoothAlgorithms.mqh (è necessario copiarle nella directory terminal_data_directory\MQL5\Include); una descrizione dettagliata del loro utilizzo è stata pubblicata nell'articolo "Mediazione delle serie di prezzi senza buffer aggiuntivi per i calcoli intermedi".

Fig.1 Indicatore 3rdGenXMA

Fig.1 Indicatore 3rdGenXMA

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/1032

SinTick SinTick

Indicatore di zecca sinusale!!!

BinanceQuotesDownloader BinanceQuotesDownloader

Visualizzazione in tempo reale delle quotazioni di Binance

Squize_MA Squize_MA

L'indicatore Squize_MA rappresenta l'incrocio di due muwings con periodi di mediazione diversi, oltre all'aggiunta di confini piatti condizionati al grafico.

Calcolatore del rischio per MT 5 Calcolatore del rischio per MT 5

L'indicatore calcola il rischio in percentuale e fornisce la dimensione del lotto accettabile per il rischio. È sufficiente specificare il rischio in percentuale e la dimensione dello stop in pips.