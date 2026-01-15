Kod TabanıBölümler
Alım-satım robotlarını ücretsiz olarak nasıl indirebileceğinizi izleyin
Bizi Facebook üzerinde bulun!
Fan sayfamıza katılın
Komut dosyasını ilginç mi buldunuz?
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
Komut dosyasını beğendiniz mi? MetaTrader 5 terminalinde deneyin
cebe
Göstergeler

3. Nesil XMA - MetaTrader 5 için gösterge

Nikolay Kositsin | Turkish English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano
Görüntülemeler:
19
Derecelendirme:
(21)
Yayınlandı:
3rdgenxma.mq5 (8.17 KB) görüntüle
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (129.96 KB) görüntüle
Zip indir MetaEditor'dan kod nasıl indirilir?
MQL5 Freelance Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git

Gerçek yazar:

EarnForex

3. Nesil XMA, 3. nesil bir hareketli ortalamadır. Standart hareketli ortalama (MA) göstergesinin, hareketli ortalama periyodunu artırmaya dayalı zaman gecikmesini azaltmak için oldukça basit bir prosedür kullanan gelişmiş bir versiyonudur.

Yöntem ilk olarak Manfred Durschner tarafından Gleitende Durchschnitte 3.0 (Almanca) adlı makalesinde tanımlanmıştır. Burada sunulan uygulama, en iyi gecikme azaltma etkisini veren λ = 2'yi kullanmaktadır. Daha yüksek bir λ, klasik hareketli ortalama çizgisine benzerliği artırır.

Girdi parametreleri:

//+-----------------------------------+
//|| Gösterge giriş parametreleri |
//+-----------------------------------+
input Smooth_Method XMA_Method=MODE_EMA; // Ortalama alma yöntemi
input int XLength=50;                   // Düzeltme derinliği 
input int XPhase=15;                    // Yumuşatma parametresi
input Applied_price_ IPC=PRICE_TYPICAL;  // Fiyat sabiti
input int Shift=0;                       // Göstergenin çubuklar halinde yatay olarak kaydırılması
input int PriceShift=0;                 // Göstergenin nokta cinsinden dikey kaydırması

Göstergedeki ortalama algoritmalarını on olası seçenek arasından seçim yaparak değiştirebilirsiniz:

  1. SMA - basit hareketli ortalama;
  2. EMA - üstel hareketli ortalama;
  3. SMMA - yumuşatılmış hareketli ortalama;
  4. LWMA - doğrusal ağırlıklı hareketli ortalama;
  5. JJMA - JMA uyarlanabilir ortalama;
  6. JurX - ultra doğrusal ortalama;
  7. ParMA - parabolik ortalama;
  8. T3 - Tillson çoklu üstel düzleştirme;
  9. VIDYA - Tushar Chande algoritması kullanılarak ortalama alma;
  10. AMA - Perry Kaufman algoritması kullanılarak ortalama alma.

Farklı ortalama alma algoritmaları için Faz parametrelerinin oldukça farklı anlamlara sahip olduğu gerçeğine dikkat edilmelidir. JMA için, -100 ila +100 arasında değişen harici değişken Faz'dır. T3 için daha iyi algılama için 100 ile çarpılan ortalama faktörüdür, VIDYA için CMO osilatörünün periyodudur ve AMA için yavaş EMA'nın periyodudur. Diğer algoritmalarda bu parametreler ortalamayı etkilemez. AMA için hızlı EMA'nın periyodu sabittir ve varsayılan olarak 2'ye eşittir. AMA için derece faktörü de 2'de sabitlenmiştir.

Gösterge SmoothAlgorithms.mqh kütüphane sınıflarını kullanır (bunları terminal_data_directory\MQL5\Include' a kopyalamanız gerekir), bunlarla çalışmanın ayrıntılı bir açıklaması "Ara hesaplamalar için ek tamponlar olmadan ortalama fiyat serileri" makalesinde yayınlanmıştır.

Şekil 1 3rdGenXMA göstergesi

Şekil 1 3rdGenXMA göstergesi

MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/1032

SinTick SinTick

Sinüs kene göstergesi!!!

BinanceQuotesDownloader BinanceQuotesDownloader

Binance fiyat tekliflerinin gerçek zamanlı gösterimi

Squize_MA Squize_MA

Squize_MA göstergesi, farklı ortalama alma dönemlerine sahip iki muwing'in kesişmesini temsil eder, ayrıca grafiğe koşullu düz sınırlar eklenir.

MT 5 için risk hesaplayıcı MT 5 için risk hesaplayıcı

Gösterge, riskinizi yüzde olarak hesaplar ve size riskiniz için kabul edilebilir lot büyüklüğünü verir. Riski yalnızca yüzde cinsinden ve durdurma boyutunu pip cinsinden belirtmeniz gerekir.