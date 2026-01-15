Gerçek yazar:

EarnForex

3. Nesil XMA, 3. nesil bir hareketli ortalamadır. Standart hareketli ortalama (MA) göstergesinin, hareketli ortalama periyodunu artırmaya dayalı zaman gecikmesini azaltmak için oldukça basit bir prosedür kullanan gelişmiş bir versiyonudur.

Yöntem ilk olarak Manfred Durschner tarafından Gleitende Durchschnitte 3.0 (Almanca) adlı makalesinde tanımlanmıştır. Burada sunulan uygulama, en iyi gecikme azaltma etkisini veren λ = 2'yi kullanmaktadır. Daha yüksek bir λ, klasik hareketli ortalama çizgisine benzerliği artırır.

Girdi parametreleri:

input Smooth_Method XMA_Method= MODE_EMA ; input int XLength= 50 ; input int XPhase= 15 ; input Applied_price_ IPC= PRICE_TYPICAL ; input int Shift= 0 ; input int PriceShift= 0 ;

Göstergedeki ortalama algoritmalarını on olası seçenek arasından seçim yaparak değiştirebilirsiniz:

SMA - basit hareketli ortalama; EMA - üstel hareketli ortalama; SMMA - yumuşatılmış hareketli ortalama; LWMA - doğrusal ağırlıklı hareketli ortalama; JJMA - JMA uyarlanabilir ortalama; JurX - ultra doğrusal ortalama; ParMA - parabolik ortalama; T3 - Tillson çoklu üstel düzleştirme; VIDYA - Tushar Chande algoritması kullanılarak ortalama alma; AMA - Perry Kaufman algoritması kullanılarak ortalama alma.

Farklı ortalama alma algoritmaları için Faz parametrelerinin oldukça farklı anlamlara sahip olduğu gerçeğine dikkat edilmelidir. JMA için, -100 ila +100 arasında değişen harici değişken Faz'dır. T3 için daha iyi algılama için 100 ile çarpılan ortalama faktörüdür, VIDYA için CMO osilatörünün periyodudur ve AMA için yavaş EMA'nın periyodudur. Diğer algoritmalarda bu parametreler ortalamayı etkilemez. AMA için hızlı EMA'nın periyodu sabittir ve varsayılan olarak 2'ye eşittir. AMA için derece faktörü de 2'de sabitlenmiştir.

Gösterge SmoothAlgorithms.mqh kütüphane sınıflarını kullanır (bunları terminal_data_directory\MQL5\Include' a kopyalamanız gerekir), bunlarla çalışmanın ayrıntılı bir açıklaması "Ara hesaplamalar için ek tamponlar olmadan ortalama fiyat serileri" makalesinde yayınlanmıştır.

Şekil 1 3rdGenXMA göstergesi