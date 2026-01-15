당사 팬 페이지에 가입하십시오
3세대 XMA는 3세대 이동평균입니다. 표준 이동 평균 (MA) 지표의 고급 버전으로, 이동 평균 기간을 늘리는 데 따라 시간 지연을 줄이기 위해 매우 간단한 절차를 사용합니다.
이 방법은 만프레드 뒤르슈너가 그의 글 Gleitende Durchschnitte 3.0(독일어)에서 처음 설명했습니다. 여기서는 지연 감소 효과가 가장 좋은 λ = 2를 사용합니다. λ가 높을수록 고전적인 이동 평균선과의 유사성이 높아집니다.
입력 매개변수:
//+-----------------------------------+ //|| 표시기 입력 매개변수 | //+-----------------------------------+ input Smooth_Method XMA_Method=MODE_EMA; // 평균화 방법 input int XLength=50; // 스무딩 깊이 input int XPhase=15; // 스무딩 파라미터 input Applied_price_ IPC=PRICE_TYPICAL; // 가격 상수 input int Shift=0; // 표시기를 가로로 막대로 이동하기 input int PriceShift=0; // 포인트의 수직 이동 표시기
10가지 옵션 중에서 선택하여 인디케이터의 평균 알고리즘을 변경할 수 있습니다:
- SMA - 단순 이동 평균;
- EMA - 지수 이동 평균;
- SMMA - 평활 이동 평균;
- LWMA - 선형 가중 이동 평균;
- JJMA - JMA 적응 평균;
- JurX - 초선형 평균;
- ParMA - 파라볼릭 평균;
- T3 - 틸슨 다중 지수 평활;
- VIDYA - 투샤르 찬데 알고리즘을 사용한 평균화;
- AMA - 페리 카우프만 알고리즘을 사용한 평균화.
다른 평균화 알고리즘의 위상 매개변수는 그 의미가 상당히 다르다는 사실에 주의해야 합니다. JMA의 경우 -100에서 +100까지 변화하는 외부 변수 Phase입니다. T3의 경우 더 나은 인식을 위해 평균화 계수에 100을 곱한 값이고, VIDYA의 경우 CMO 오실레이터의 주기이며, AMA의 경우 느린 EMA의 주기입니다. 다른 알고리즘에서는 이러한 매개변수가 평균에 영향을 미치지 않습니다. AMA의 경우 빠른 EMA의 주기는 고정되어 있으며 기본적으로 2와 같습니다. AMA의 차수 계수도 2로 고정되어 있습니다.
이 인디케이터는 SmoothAlgorithms.mqh 라이브러리 클래스(terminal_data_directory\MQL5\Include에 복사해야 함)를 사용하며, 이에 대한 자세한 설명은 "중간 계산을 위한 추가 버퍼 없이 가격 시리즈 평균화" 문서에 게시되어 있습니다.
그림 1 3세대 XMA 지표
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/1032
