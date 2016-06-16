コードベースセクション
Fast ZigZag - MetaTrader 5のためのインディケータ

FastZZは最も簡単かつ最速のジグザグです。それは完全にIdealZZの「絵」を実装しており、それより数倍速く、コスト効率のより良いです。


元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1027

