Fast ZigZag - MetaTrader 5のためのインディケータ
FastZZは最も簡単かつ最速のジグザグです。それは完全にIdealZZの「絵」を実装しており、それより数倍速く、コスト効率のより良いです。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1027
AML Adaptive Market Level
Adaptive Market Levelは市場価格の現在の基準レベルを示します。レベルは、価格だけの傾向移動の場合にはシフトします。XprofuterOverlay
XprofuterOverlayは将来の価格の動きの線を示します。
CandleTrend
CandleTrend 指標は6つの様々な時間枠からの価格の動きの方向を表示します。PercentInfo
PercentInfoは為替チャートの三大時間枠での価格の上下を百分率とポイントとして表されるそれはシンプルで良い情報アシスタントです。