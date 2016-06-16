コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

XprofuterOverlay - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
ビュー:
936
評価:
(18)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の著者：

不明

特に外国為替市場での将来を予測は不可能であることは誰もが知っています。しかし、一部の開発者がそれはしようとすることを防ぐことはできません。。。XprofuterOverlayは価格変動の可能な線を示します。

XprofuterOverlay

XprofuterOverlay

 

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1025

