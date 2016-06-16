無料でロボットをダウンロードする方法を見る
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
XprofuterOverlay - MetaTrader 5のためのインディケータ
- 936
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください
実際の著者：
不明
特に外国為替市場での将来を予測は不可能であることは誰もが知っています。しかし、一部の開発者がそれはしようとすることを防ぐことはできません。。。XprofuterOverlayは価格変動の可能な線を示します。
XprofuterOverlay
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1025
