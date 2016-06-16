無料でロボットをダウンロードする方法を見る
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ColorStochastic_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
ビュー:
810
評価:
-
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
チャートと異なる指標時間枠の値を設定して配置され雲として表示される標準的なストキャスティックス 。
ColorStochastic_HTF
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1020
