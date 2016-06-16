コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

ColorStochastic_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
ビュー:
810
評価:
(14)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
チャートと異なる指標時間枠の値を設定して配置され雲として表示される標準的なストキャスティックス

ColorStochastic_HTF

 

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1020

