記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
CCIT3_noReCalc - MetaTrader 5のためのインディケータ
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
The CCIT3_Simple指標の修正版。
計算されたバーの数には制限があります（Max_bars_calc=100000）。このインジケータはEA_CCIT3エキスパートアドバイザーの基礎となります。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1023
