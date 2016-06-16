コードベースセクション
CCIT3_Simple - MetaTrader 5のためのインディケータ

この指標はCCIに基づいてティルソンの比率を使用します。

計算されたバーの数には制限があります（Max_bars_calc=100000）。

EA_CCIT3エキスパートアドバイザーはこの指標を実装します。



元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1022

