CCIT3_Simple - MetaTrader 5のためのインディケータ
この指標はCCIに基づいてティルソンの比率を使用します。
計算されたバーの数には制限があります（Max_bars_calc=100000）。
EA_CCIT3エキスパートアドバイザーはこの指標を実装します。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1022
