トレードパネル - ドローダウンから抜け出す方法

グリッド内の最も利益の少ないポジションを利益のあるポジションと相殺して削除するにはどうすればよいですか？

例えば、買いポジションで構成されたグリッドがあるとします。





トレンドは下降傾向にあり、価格が上昇に転じる可能性は低いことがわかります。この状況で、オーダーグリッドのドローダウンを減らし、損失を出しているポジションを解消するにはどうすればよいでしょうか？

この場合、次のことが可能です。損益が相殺され、合計利益がゼロになる、最も遠い2つのポジションをクローズします。

このようにして、注文グリッドのサイズ（入金負荷）を減らし、最も遠い不採算ポジションを排除しました。

次に、決済したポジションの代わりに保留注文を開き、価格が上昇した場合に、最も不採算なポジションを再び決済することができます。





しかし、価格が下落する瞬間を逃さないようにするにはどうすればよいでしょうか？そのためにはTradePanelを使うことができます。TradePanelを設定して、この機能を有効にしてください。TradePanelはポジションの利益を追跡し、損失が出ているポジションを利益が出るポジションで決済できる状態になるとすぐに決済します。

この機能の設定方法：

「グリッド」タブに移動し、この機能を適用する注文グリッドを選択します。

注文グリッドがない場合は、このボタンをクリックして希望の注文とポジションを選択することで、既存の注文とポジションから注文グリッドを作成できます。

「AutoCl」タブに移動します。

以下の設定を行います。

1️⃣ 関数を適用するポジションの最小損失を設定します。

2️⃣ 関数がポジションをクローズした後に残る利益を設定します。

3️⃣ 関数が損失ポジションをクローズするために使用できる利益ポジションの数を設定します。

4️⃣ チェックボックスを有効にします。

例えば、以下のパラメータが設定されました:

最小損失 -$30、

追加利益 $10、

使用される利益ポジションの最大数 3。

これらの設定に基づき、この関数は損失が少なくとも-$30のポジションを検索します。そのようなポジションが見つかるとすぐに、TradePanelは利益のあるポジションとのマッチングを開始します。

利益のあるポジションは、利益のあるポジションの利益が利益のないポジションの損失を相殺し、残余利益が少なくとも$10になるように選択されます。損失を補填するために、1～3つの利益のあるポジションを使用できます。

利益のないポジションを相殺する利益のあるポジションが見つかるとすぐに、この関数はこれらのポジションを直ちにクローズし、新しい利益のないポジションの検索を続けます。