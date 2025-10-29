SegnaliSezioni
Goat Member Muchlis 1

0 recensioni
107 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2023 458%
Monex-Server
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 366
Profit Trade:
856 (62.66%)
Loss Trade:
510 (37.34%)
Best Trade:
167.31 USD
Worst Trade:
-95.57 USD
Profitto lordo:
4 937.84 USD (196 023 pips)
Perdita lorda:
-3 556.31 USD (161 438 pips)
Vincite massime consecutive:
31 (56.84 USD)
Massimo profitto consecutivo:
305.64 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
8 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
3.03
Long Trade:
727 (53.22%)
Short Trade:
639 (46.78%)
Fattore di profitto:
1.39
Profitto previsto:
1.01 USD
Profitto medio:
5.77 USD
Perdita media:
-6.97 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-80.34 USD)
Massima perdita consecutiva:
-422.25 USD (6)
Crescita mensile:
27.99%
Previsione annuale:
339.67%
Algo trading:
71%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
29.09 USD
Massimale:
455.82 USD (38.97%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
59.88% (122.47 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDv 1102
EURUSDv 84
GBPUSDv 42
USDJPYv 22
AUDUSDv 22
USDCADv 20
EURJPYv 18
AUDCADv 13
EURGBPv 11
GBPJPYv 11
EURAUDv 10
NZDUSDv 3
AUDCHFv 3
AUDJPYv 2
GBPCADv 1
EURNZDv 1
XAGUSDv 1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDv 1.2K
EURUSDv -64
GBPUSDv 46
USDJPYv 78
AUDUSDv -10
USDCADv 8
EURJPYv 0
AUDCADv 33
EURGBPv 11
GBPJPYv 42
EURAUDv 20
NZDUSDv 2
AUDCHFv -22
AUDJPYv 22
GBPCADv -5
EURNZDv -6
XAGUSDv -6
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDv 25K
EURUSDv -5.3K
GBPUSDv 2.4K
USDJPYv 6.2K
AUDUSDv -1K
USDCADv 948
EURJPYv -1.5K
AUDCADv 3.1K
EURGBPv 647
GBPJPYv 3.4K
EURAUDv 1K
NZDUSDv 103
AUDCHFv -901
AUDJPYv 1.7K
GBPCADv -303
EURNZDv -319
XAGUSDv -16
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +167.31 USD
Worst Trade: -96 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +56.84 USD
Massima perdita consecutiva: -80.34 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Monex-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Non ci sono recensioni
2025.10.29 13:43
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 1.2% of days out of 750 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 13:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 7 days
2025.10.29 13:43
A large drawdown may occur on the account again
