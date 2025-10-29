- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 366
Profit Trade:
856 (62.66%)
Loss Trade:
510 (37.34%)
Best Trade:
167.31 USD
Worst Trade:
-95.57 USD
Profitto lordo:
4 937.84 USD (196 023 pips)
Perdita lorda:
-3 556.31 USD (161 438 pips)
Vincite massime consecutive:
31 (56.84 USD)
Massimo profitto consecutivo:
305.64 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
8 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
3.03
Long Trade:
727 (53.22%)
Short Trade:
639 (46.78%)
Fattore di profitto:
1.39
Profitto previsto:
1.01 USD
Profitto medio:
5.77 USD
Perdita media:
-6.97 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-80.34 USD)
Massima perdita consecutiva:
-422.25 USD (6)
Crescita mensile:
27.99%
Previsione annuale:
339.67%
Algo trading:
71%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
29.09 USD
Massimale:
455.82 USD (38.97%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
59.88% (122.47 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDv
|1102
|EURUSDv
|84
|GBPUSDv
|42
|USDJPYv
|22
|AUDUSDv
|22
|USDCADv
|20
|EURJPYv
|18
|AUDCADv
|13
|EURGBPv
|11
|GBPJPYv
|11
|EURAUDv
|10
|NZDUSDv
|3
|AUDCHFv
|3
|AUDJPYv
|2
|GBPCADv
|1
|EURNZDv
|1
|XAGUSDv
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDv
|1.2K
|EURUSDv
|-64
|GBPUSDv
|46
|USDJPYv
|78
|AUDUSDv
|-10
|USDCADv
|8
|EURJPYv
|0
|AUDCADv
|33
|EURGBPv
|11
|GBPJPYv
|42
|EURAUDv
|20
|NZDUSDv
|2
|AUDCHFv
|-22
|AUDJPYv
|22
|GBPCADv
|-5
|EURNZDv
|-6
|XAGUSDv
|-6
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDv
|25K
|EURUSDv
|-5.3K
|GBPUSDv
|2.4K
|USDJPYv
|6.2K
|AUDUSDv
|-1K
|USDCADv
|948
|EURJPYv
|-1.5K
|AUDCADv
|3.1K
|EURGBPv
|647
|GBPJPYv
|3.4K
|EURAUDv
|1K
|NZDUSDv
|103
|AUDCHFv
|-901
|AUDJPYv
|1.7K
|GBPCADv
|-303
|EURNZDv
|-319
|XAGUSDv
|-16
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +167.31 USD
Worst Trade: -96 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +56.84 USD
Massima perdita consecutiva: -80.34 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Monex-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
