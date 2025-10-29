- Crescita
Trade:
98
Profit Trade:
68 (69.38%)
Loss Trade:
30 (30.61%)
Best Trade:
57.27 USD
Worst Trade:
-16.81 USD
Profitto lordo:
247.84 USD (17 494 pips)
Perdita lorda:
-127.54 USD (12 627 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (9.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
97.92 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
8 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
35 minuti
Fattore di recupero:
2.36
Long Trade:
59 (60.20%)
Short Trade:
39 (39.80%)
Fattore di profitto:
1.94
Profitto previsto:
1.23 USD
Profitto medio:
3.64 USD
Perdita media:
-4.25 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-50.94 USD)
Massima perdita consecutiva:
-50.94 USD (6)
Crescita mensile:
24.06%
Algo trading:
87%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.03 USD
Massimale:
50.95 USD (8.86%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDe
|98
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDe
|120
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDe
|4.9K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "DupoinFuturesID-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
