- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
227
Profit Trade:
148 (65.19%)
Loss Trade:
79 (34.80%)
Best Trade:
735.90 USD
Worst Trade:
-171.20 USD
Profitto lordo:
5 238.18 USD (40 514 pips)
Perdita lorda:
-2 532.81 USD (26 494 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (280.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
796.30 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
8 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
45 minuti
Fattore di recupero:
5.30
Long Trade:
133 (58.59%)
Short Trade:
94 (41.41%)
Fattore di profitto:
2.07
Profitto previsto:
11.92 USD
Profitto medio:
35.39 USD
Perdita media:
-32.06 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-510.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-510.70 USD (6)
Crescita mensile:
28.92%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.10 USD
Massimale:
510.80 USD (8.76%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDu
|227
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDu
|2.7K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDu
|14K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +735.90 USD
Worst Trade: -171 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +280.50 USD
Massima perdita consecutiva: -510.70 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "DupoinFuturesID-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
