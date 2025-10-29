- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
157
Profit Trade:
106 (67.51%)
Loss Trade:
51 (32.48%)
Best Trade:
57.84 USD
Worst Trade:
-26.22 USD
Profitto lordo:
306.28 USD (21 391 pips)
Perdita lorda:
-236.10 USD (21 773 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (8.72 USD)
Massimo profitto consecutivo:
100.51 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
8 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
33 minuti
Fattore di recupero:
1.22
Long Trade:
107 (68.15%)
Short Trade:
50 (31.85%)
Fattore di profitto:
1.30
Profitto previsto:
0.45 USD
Profitto medio:
2.89 USD
Perdita media:
-4.63 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-49.79 USD)
Massima perdita consecutiva:
-49.79 USD (6)
Crescita mensile:
31.55%
Algo trading:
52%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
51.93 USD
Massimale:
57.61 USD (54.51%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDv
|157
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDv
|70
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDv
|-382
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +57.84 USD
Worst Trade: -26 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +8.72 USD
Massima perdita consecutiva: -49.79 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "DupoinFuturesID-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni