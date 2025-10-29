- Büyüme
İşlemler:
1 366
Kârla kapanan işlemler:
856 (62.66%)
Zararla kapanan işlemler:
510 (37.34%)
En iyi işlem:
167.31 USD
En kötü işlem:
-95.57 USD
Brüt kâr:
4 937.84 USD (196 023 pips)
Brüt zarar:
-3 556.31 USD (161 438 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
31 (56.84 USD)
Maksimum ardışık kâr:
305.64 USD (6)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
8 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
3.03
Alış işlemleri:
727 (53.22%)
Satış işlemleri:
639 (46.78%)
Kâr faktörü:
1.39
Beklenen getiri:
1.01 USD
Ortalama kâr:
5.77 USD
Ortalama zarar:
-6.97 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-80.34 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-422.25 USD (6)
Aylık büyüme:
27.99%
Yıllık tahmin:
339.67%
Algo alım-satım:
71%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
29.09 USD
Maksimum:
455.82 USD (38.97%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
59.88% (122.47 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDv
|1102
|EURUSDv
|84
|GBPUSDv
|42
|USDJPYv
|22
|AUDUSDv
|22
|USDCADv
|20
|EURJPYv
|18
|AUDCADv
|13
|EURGBPv
|11
|GBPJPYv
|11
|EURAUDv
|10
|NZDUSDv
|3
|AUDCHFv
|3
|AUDJPYv
|2
|GBPCADv
|1
|EURNZDv
|1
|XAGUSDv
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDv
|1.2K
|EURUSDv
|-64
|GBPUSDv
|46
|USDJPYv
|78
|AUDUSDv
|-10
|USDCADv
|8
|EURJPYv
|0
|AUDCADv
|33
|EURGBPv
|11
|GBPJPYv
|42
|EURAUDv
|20
|NZDUSDv
|2
|AUDCHFv
|-22
|AUDJPYv
|22
|GBPCADv
|-5
|EURNZDv
|-6
|XAGUSDv
|-6
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDv
|25K
|EURUSDv
|-5.3K
|GBPUSDv
|2.4K
|USDJPYv
|6.2K
|AUDUSDv
|-1K
|USDCADv
|948
|EURJPYv
|-1.5K
|AUDCADv
|3.1K
|EURGBPv
|647
|GBPJPYv
|3.4K
|EURAUDv
|1K
|NZDUSDv
|103
|AUDCHFv
|-901
|AUDJPYv
|1.7K
|GBPCADv
|-303
|EURNZDv
|-319
|XAGUSDv
|-16
En iyi işlem: +167.31 USD
En kötü işlem: -96 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +56.84 USD
Maksimum ardışık zarar: -80.34 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Monex-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
