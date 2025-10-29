SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Goat Member Muchlis 1
Fakar Suhartami Pratama

Goat Member Muchlis 1

Fakar Suhartami Pratama
0 inceleme
107 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2023 458%
Monex-Server
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 366
Kârla kapanan işlemler:
856 (62.66%)
Zararla kapanan işlemler:
510 (37.34%)
En iyi işlem:
167.31 USD
En kötü işlem:
-95.57 USD
Brüt kâr:
4 937.84 USD (196 023 pips)
Brüt zarar:
-3 556.31 USD (161 438 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
31 (56.84 USD)
Maksimum ardışık kâr:
305.64 USD (6)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
8 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
3.03
Alış işlemleri:
727 (53.22%)
Satış işlemleri:
639 (46.78%)
Kâr faktörü:
1.39
Beklenen getiri:
1.01 USD
Ortalama kâr:
5.77 USD
Ortalama zarar:
-6.97 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-80.34 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-422.25 USD (6)
Aylık büyüme:
27.99%
Yıllık tahmin:
339.67%
Algo alım-satım:
71%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
29.09 USD
Maksimum:
455.82 USD (38.97%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
59.88% (122.47 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDv 1102
EURUSDv 84
GBPUSDv 42
USDJPYv 22
AUDUSDv 22
USDCADv 20
EURJPYv 18
AUDCADv 13
EURGBPv 11
GBPJPYv 11
EURAUDv 10
NZDUSDv 3
AUDCHFv 3
AUDJPYv 2
GBPCADv 1
EURNZDv 1
XAGUSDv 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDv 1.2K
EURUSDv -64
GBPUSDv 46
USDJPYv 78
AUDUSDv -10
USDCADv 8
EURJPYv 0
AUDCADv 33
EURGBPv 11
GBPJPYv 42
EURAUDv 20
NZDUSDv 2
AUDCHFv -22
AUDJPYv 22
GBPCADv -5
EURNZDv -6
XAGUSDv -6
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDv 25K
EURUSDv -5.3K
GBPUSDv 2.4K
USDJPYv 6.2K
AUDUSDv -1K
USDCADv 948
EURJPYv -1.5K
AUDCADv 3.1K
EURGBPv 647
GBPJPYv 3.4K
EURAUDv 1K
NZDUSDv 103
AUDCHFv -901
AUDJPYv 1.7K
GBPCADv -303
EURNZDv -319
XAGUSDv -16
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +167.31 USD
En kötü işlem: -96 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +56.84 USD
Maksimum ardışık zarar: -80.34 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Monex-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

2025.10.29 13:43
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 1.2% of days out of 750 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 13:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 7 days
2025.10.29 13:43
A large drawdown may occur on the account again
