SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Goat Member Muchlis 1
Fakar Suhartami Pratama

Goat Member Muchlis 1

Fakar Suhartami Pratama
0 avis
107 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2023 458%
Monex-Server
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 366
Bénéfice trades:
856 (62.66%)
Perte trades:
510 (37.34%)
Meilleure transaction:
167.31 USD
Pire transaction:
-95.57 USD
Bénéfice brut:
4 937.84 USD (196 023 pips)
Perte brute:
-3 556.31 USD (161 438 pips)
Gains consécutifs maximales:
31 (56.84 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
305.64 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
8 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
6 heures
Facteur de récupération:
3.03
Longs trades:
727 (53.22%)
Courts trades:
639 (46.78%)
Facteur de profit:
1.39
Rendement attendu:
1.01 USD
Bénéfice moyen:
5.77 USD
Perte moyenne:
-6.97 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-80.34 USD)
Perte consécutive maximale:
-422.25 USD (6)
Croissance mensuelle:
27.99%
Prévision annuelle:
339.67%
Algo trading:
71%
Prélèvement par solde:
Absolu:
29.09 USD
Maximal:
455.82 USD (38.97%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
59.88% (122.47 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDv 1102
EURUSDv 84
GBPUSDv 42
USDJPYv 22
AUDUSDv 22
USDCADv 20
EURJPYv 18
AUDCADv 13
EURGBPv 11
GBPJPYv 11
EURAUDv 10
NZDUSDv 3
AUDCHFv 3
AUDJPYv 2
GBPCADv 1
EURNZDv 1
XAGUSDv 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDv 1.2K
EURUSDv -64
GBPUSDv 46
USDJPYv 78
AUDUSDv -10
USDCADv 8
EURJPYv 0
AUDCADv 33
EURGBPv 11
GBPJPYv 42
EURAUDv 20
NZDUSDv 2
AUDCHFv -22
AUDJPYv 22
GBPCADv -5
EURNZDv -6
XAGUSDv -6
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDv 25K
EURUSDv -5.3K
GBPUSDv 2.4K
USDJPYv 6.2K
AUDUSDv -1K
USDCADv 948
EURJPYv -1.5K
AUDCADv 3.1K
EURGBPv 647
GBPJPYv 3.4K
EURAUDv 1K
NZDUSDv 103
AUDCHFv -901
AUDJPYv 1.7K
GBPCADv -303
EURNZDv -319
XAGUSDv -16
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +167.31 USD
Pire transaction: -96 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +56.84 USD
Perte consécutive maximale: -80.34 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Monex-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Hanya Member 
Aucun avis
2025.10.29 13:43
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 1.2% of days out of 750 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 13:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 7 days
2025.10.29 13:43
A large drawdown may occur on the account again
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire