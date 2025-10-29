- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
296
Profit Trade:
187 (63.17%)
Loss Trade:
109 (36.82%)
Best Trade:
58.14 USD
Worst Trade:
-22.11 USD
Profitto lordo:
631.33 USD (44 994 pips)
Perdita lorda:
-440.47 USD (40 606 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (12.15 USD)
Massimo profitto consecutivo:
101.32 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
8 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
55 minuti
Fattore di recupero:
1.71
Long Trade:
176 (59.46%)
Short Trade:
120 (40.54%)
Fattore di profitto:
1.43
Profitto previsto:
0.64 USD
Profitto medio:
3.38 USD
Perdita media:
-4.04 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-102.24 USD)
Massima perdita consecutiva:
-102.24 USD (6)
Crescita mensile:
24.76%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
52.18 USD
Massimale:
111.55 USD (19.94%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDv
|296
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDv
|191
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDv
|4.4K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "DupoinFuturesID-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
