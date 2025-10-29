- Crescita
Trade:
887
Profit Trade:
544 (61.33%)
Loss Trade:
343 (38.67%)
Best Trade:
56.25 USD
Worst Trade:
-81.92 USD
Profitto lordo:
1 569.11 USD (106 949 pips)
Perdita lorda:
-1 277.94 USD (107 860 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (10.37 USD)
Massimo profitto consecutivo:
95.09 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
8 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
55 minuti
Fattore di recupero:
1.67
Long Trade:
493 (55.58%)
Short Trade:
394 (44.42%)
Fattore di profitto:
1.23
Profitto previsto:
0.33 USD
Profitto medio:
2.88 USD
Perdita media:
-3.73 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-16.60 USD)
Massima perdita consecutiva:
-160.05 USD (6)
Crescita mensile:
13.32%
Previsione annuale:
161.62%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
87.72 USD
Massimale:
174.56 USD (20.26%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
27.98% (160.20 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDv
|887
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDv
|291
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDv
|-911
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +56.25 USD
Worst Trade: -82 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +10.37 USD
Massima perdita consecutiva: -16.60 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "DupoinFuturesID-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
